Правда, что "в ближайшее время свое существование прекратят Япония, Китай, Индия, Италия, Великобритания и страны Аравийского полуострова"?

Специальный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата утверждает: к 2100 году уровень океанов поднимется как минимум от 26 до 77 сантиметров, а температура повысится на 1,5 °C. Другой анализ, основанный на данных НАСА и европейских стран, склоняется к верхнему пределу этого диапазона, предсказывая рост на 65 сантиметров к концу этого столетия, если текущая траектория сохранится. При нынешних темпах глобального потепления 68% ледников планеты Земля исчезнут к 2100 году. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science. Базовый сценарий предполагает повышение температуры на 2,7 градуса по Цельсию к концу 21-го века в сравнении с доиндустриальным периодом. В таком случае растает 48,5 трлн тонн льда, что повысит уровень мирового океана на 11,5 сантиметра. К концу 21-го века при лучшем сценарии может исчезнуть около 13% видов животных и растений. А без контроля за вредными выбросами на Земле будет уничтожено до 27% флоры и фауны.