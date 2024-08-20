Правда, что „в Австралии спрятаны тайны о прошлом нашей планеты“?

Забор от динго (Dingo Fence – ред.) действительно существует, но его высота составляет около 1,7 – 1,8 метров, а не шести, как заявляют авторы видеоклипа. Горы в Австралии есть, но толщина снежного покрова в них намного меньше, чем в Альпах, в Европе. Terra Australis, такой, какой ее воображали картографы в прошлом, представляла собой гипотетический континент, но вовсе не являлась единым целым с Антарктидой. Туннели, которые якобы могут связывать Австралию с Антарктидой, являются ничем иным, как очередной мистификацией и конспирологической теорией.

Забор от динго (Dingo Fence – ред.) действительно существует и простирается на длину 5 614 километров, но, во-первых, его высота составляет около 1,7 – 1,8 метров, а не шести, как заявляют авторы видеоклипа. Во-вторых, большая часть забора не находится под высоким напряжением, хотя электрические ограждения на некоторых участках действительно используются. В третьих - военные забор не патрулируют, за состоянием сооружения следят скотоводы, местные органы власти и правительства штатов, а его содержание обходится примерно в 10 миллионов долларов в год. И в-четвертых, забор был построен для того, чтобы защитить сельскохозяйственные угодия и животных, которые на них пасутся от диких собак динго. О влиянии забора на экосистему Австралии можно прочитать здесь и здесь.