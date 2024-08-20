2024.08.20 16:10

Правда, что „в Австралии спрятаны тайны о прошлом нашей планеты“?

 
ru.DELFI.lt
Australija
Australija
ФОТО: Shutterstock

„Гигантский забор высотой в шесть метров, который охраняют военные, заснеженные горы, в которых снега больше, чем в Европе, таинственные туннели, которые по дну моря связывают Австралию и Антарктиду,“ – видеоклипы с такой информацией часто встречаются в социальных сетях, поэтому мы решили выяснить, говорят ли правду их создатели или просто вешают лапшу на уши зрителям и читателям.

Teiginiai

“Многие действительно считают, что забор в Австралии построили для защиты от диких собак, а между тем на большинстве участков забор находится под высоким напряжением, в высоту достигает шести метров, его патрулирует военные, которые моментально реагируют на попытку пересечь забор. На севере Австралии есть заснеженные горы, в которых снега намного больше, чем выпадает в европейских Альпах. На старинных картах Австралия называется Terra Australis и обозначена как область суши, составляющая единое целое с Антарктидой. На спутниковых снимках в программе Google Earth совсем недавно блогеры нашли таинственные линии, связывающие Антарктиду и Австралию. По одной из версий эти линии, возможно, являются действующими транспортными тоннелями,“ – сообщают создатели видеоролика.

Verdiktas

Забор от динго (Dingo Fence – ред.) действительно существует, но его высота составляет около 1,7 – 1,8 метров, а не шести, как заявляют авторы видеоклипа. Горы в Австралии есть, но толщина снежного покрова в них намного меньше, чем в Альпах, в Европе. Terra Australis, такой, какой ее воображали картографы в прошлом, представляла собой гипотетический континент, но вовсе не являлась единым целым с Антарктидой. Туннели, которые якобы могут связывать Австралию с Антарктидой, являются ничем иным, как очередной мистификацией и конспирологической теорией.

Melo detektoriaus komentaras

Забор от динго (Dingo Fence – ред.) действительно существует и простирается на длину 5 614 километров, но, во-первых, его высота составляет около 1,7 – 1,8 метров, а не шести, как заявляют авторы видеоклипа. Во-вторых, большая часть забора не находится под высоким напряжением, хотя электрические ограждения на некоторых участках действительно используются. В третьих - военные забор не патрулируют, за состоянием сооружения следят скотоводы, местные органы власти и правительства штатов, а его содержание обходится примерно в 10 миллионов долларов в год. И в-четвертых, забор был построен для того, чтобы защитить сельскохозяйственные угодия и животных, которые на них пасутся от диких собак динго. О влиянии забора на экосистему Австралии можно прочитать здесь и здесь.

Скриншот из социальных сетей

На севере Австралии заснеженных гор нет, климат в основном там тропический или засушливый. Горы находятся в юго-восточной части страны, включая австралийские Альпы, где выпадает снег. Основные горные регионы Австралии (например, гора имени Косцюшко – ред.) располагаются в Новом Южном Уэльсе и Виктории. Снег здесь сравнительно небольшой по объему и высота снежного покрова значительно уступает европейским Альпам.

Достоверных подтверждений существования „линий“ между Австралией и Антарктидой на спутниковых снимках нет. Блогеры иногда находят различные „аномалии“ на картах Google Earth, однако это, как правило, результат технических ошибок, артефактов или природных особенностей. Теория о транспортных тоннелях между Австралией и Антарктидой не имеет научных или технических доказательств. Ни правительство Австралии, ни геологическая служба при правительстве Австралии не подтверждают существования таких туннелей.

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