Teiginiai
В 2014 году в интервью Джордж Сорос заявил: „Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией. Судьба граждан этой страны вообще нас не волнует“, - гласит подпись к видеоролику.
Verdiktas
Цитаты Джорджа Сороса, американского миллиардера и филантропа, часто фальсифицируются или вырезаются из контекста или вовсе выдумываются сторонниками конспирологических теорий. Эта цитата, о которой мы говорим, исключением не является. Американский финансист ничего похожего не говорил. Наш вердикт – фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Джордж Сорос один из самых известных финансистов и филантропов в мире, активно занимается благотворительностью, обычно через свои фонды. Финансировал множество проектов в области образования, прав человека и демократии. Подробно о деятельности фонда Сороса можно узнать здесь. Тем не менее, деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку со стороны крайне правых политиков и популистов, которые обвиняют филантропа в участии в заговорах „глобалистов“. Деятельность фонда Сороса в России запрещена, а российский средства массовой информации с завидным постоянством распространяют дезинформацию о Соросе (наши коллеги подготовили исчерпывающий материал на эту тему). А здесь и здесь можно прочитать другие материалы наших коллег из различных изданий, в которых они разбирают конспирологические теории о Соросе. Особенное неудовольствие в Кремле вызывает то, что Сорос поддерживает Украину, на которую Российская Федерация напала в 2022 году.
Среди цитат Сороса нет той, которую ему приписывают создатели видеоролика. Это можно проверить здесь, здесь и здесь. Джордж Сорос не говорил про то, что судьба граждан Украины страны Запада „вообще не волнует“. Эта цитата на самом деле принадлежит не Джорджу Соросу, а прокремлевскому политическому обозревателю Александру Запольскису (умер осенью 2021 года), который в своей статье от двадцать второго ноября 2014 года выдвинул ряд конспирологических теорий о Соросе. В свою очередь, цитата „Украина нужна нам в качестве торпеды в войне с Россией“ является ничем иным, как креативным продолжением выдумки Запольскиса и появилась в социальных сетях как раз после полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину в 2022 году.
Источники
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Говорил ли Джордж Сорос, что Европа выиграет, даже если от Украины останется пепелище?