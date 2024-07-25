Цитаты Джорджа Сороса, американского миллиардера и филантропа, часто фальсифицируются или вырезаются из контекста или вовсе выдумываются сторонниками конспирологических теорий. Эта цитата, о которой мы говорим, исключением не является. Американский финансист ничего похожего не говорил. Наш вердикт – фейк.

Джордж Сорос один из самых известных финансистов и филантропов в мире, активно занимается благотворительностью, обычно через свои фонды. Финансировал множество проектов в области образования, прав человека и демократии. Подробно о деятельности фонда Сороса можно узнать здесь. Тем не менее, деятельность Сороса вызывает неоднозначную оценку со стороны крайне правых политиков и популистов, которые обвиняют филантропа в участии в заговорах „глобалистов“. Деятельность фонда Сороса в России запрещена, а российский средства массовой информации с завидным постоянством распространяют дезинформацию о Соросе (наши коллеги подготовили исчерпывающий материал на эту тему). А здесь и здесь можно прочитать другие материалы наших коллег из различных изданий, в которых они разбирают конспирологические теории о Соросе. Особенное неудовольствие в Кремле вызывает то, что Сорос поддерживает Украину, на которую Российская Федерация напала в 2022 году.