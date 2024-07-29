Правда, что „в 1989 году в Украине родился мальчик, который предупредил о приходе на землю Антихриста“?

“Ведущий: В 1989 году в одном из роддомов в Полесье в Украине приходит на свет странный мальчик, который ввел в ступор всю страну. Бросились в церковь даже те, кто раньше никогда не верил в бога. Мальчик появился на свет и тут же заговорил, он предсказал приход на землю Антихриста. Свидетели этих событий боятся вспоминать этот случай и отказываются говорить на камеру.Акушерка – свидетель: он сказал: „Антихрист уже пришёл на землю, и отсчет времени до страшного суда начался с этого дня. Но Бог дает людям время, чтобы исправиться и стать на праведный путь. Если число праведников увеличится, то и число дней до конца света увеличится. Если нет, так нет. Говорил громко, отчётливо, мужским голосом“.“