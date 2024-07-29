Правда, что „в 1989 году в Украине родился мальчик, который предупредил о приходе на землю Антихриста“?

Teiginiai
“Ведущий: В 1989 году в одном из роддомов в Полесье в Украине приходит на свет странный мальчик, который ввел в ступор всю страну. Бросились в церковь даже те, кто раньше никогда не верил в бога. Мальчик появился на свет и тут же заговорил, он предсказал приход на землю Антихриста. Свидетели этих событий боятся вспоминать этот случай и отказываются говорить на камеру.Акушерка – свидетель: он сказал: „Антихрист уже пришёл на землю, и отсчет времени до страшного суда начался с этого дня. Но Бог дает людям время, чтобы исправиться и стать на праведный путь. Если число праведников увеличится, то и число дней до конца света увеличится. Если нет, так нет. Говорил громко, отчётливо, мужским голосом“.“
Verdiktas
Видеоролик – это фрагмент передачи о мистических явлениях, а потому относиться к таким откровениям стоит более чем скептически, а сообщения о появлении Антихриста появляются с момента зарождения христианской религии и будоражат особо впечатлительных людей, как минимум, около двух тысяч лет. Создатели видеоролика пытаются убедить своих зрителей в том, что в видео рассказывается якобы правдивая история и усиливают эмоциональную нагрузку при помощи надписи сопровождающей видеоролик „Антихрист уже в мире“. Поскольку ни Ватикан, ни Православная церковь, ни буддисты, ни иудеи, ни мусульмане и даже синтоисты рождения Антихриста в 1989 году не зафиксировали и не сообщили по сию пору, мы придерживаемся мнения, что авторы видеоролика распространяют ложную информацию.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже упоминали, видеоролик — это фрагмент одного из выпусков псевдо-документальной передачи „Прихована реальність“ о мистических явлениях, которая выходила в эфире украинского телеканала К1 в 2010 году. Это подтверждает как логотип канала, который присутствует в левом нижнем углу видеоролика, так и личность ведущего, которого нам удалось идентифицировать как Константина Косинского, украинского актера и телеведущего. „Рождение мальчика в 1989 году в роддом в украинском Полесье, предупредившего о приходе Антихриста“ – ничто иное, как очередная городская легенда.
По мнению антрополога и исследовательницы фольклора Александры Архиповой, городские легенды – это фактически ложные, но правдоподобные для рассказчика истории, которые люди передают друг другу. Несмотря на то, что они выглядят сомнительно, их часто преподносят как максимально истинные свидетельства и связывают персонажей с близкими родственниками или друзьями. Сообщения о появлении Антихриста появляются с момента зарождения христианской религии и будоражат особо впечатлительных людей, как минимум, около двух тысяч лет. Отдельно нам бы хотелось отметить, что ни Ватикан, ни Православная церковь, ни буддисты, ни иудеи, ни мусульмане и даже синтоисты рождения Антихриста в 1989 году и его присутствия на земле не зафиксировали и не сообщили по сю пору.