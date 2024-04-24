Правда, что употребление насекомых в пищу представляет угрозу для здоровья людей?

Ученые также обсуждают возможное воздействие хитозана (химического соединения, получаемого из хитина) на усвоение витаминов и минералов. Некоторые исследования показали, что хитозан может мешать усвоению витаминов A, D, E и K, а также некоторых минералов (здесь). Однако это не связано с выведением имеющихся в организме витаминов. Это в основном связано с новыми витаминами, которые человек употребляет перорально, они хуже усваиваются, если человек употребляет добавки с хитозаном. Например, если вы употребляете препараты с железом после еды, а особенно после продуктов, содержащих кальций, например, молоко, яйца и т.д., то их усвоение также будет осложнено (здесь). Однако другие исследования не показали, что добавки с хитозаном как-то серьезно влияют на усвоение витаминов и минералов.