Правда, что употребление насекомых в пищу представляет угрозу для здоровья людей?

Teiginiai
Употребление насекомых в пищу представляет серьезную опасность здоровью людей по причине их заражения паразитами, а хитозан приводит к выведению витаминов из организма.
Verdiktas
Ложь. Употребляемые в пищу насекомые проходят пастеризацию путем нагревания, из них удаляют все микробы, которые могут нанести вред человеку. Кроме того, хитин или хитозан, содержащийся в насекомых, не выводит витамины из организма людей, а аллергия на него есть лишь у небольшого числа жителей.
Melo detektoriaus komentaras
Хитин - углевод, который содержится в экзоскелете насекомых и ракообразных, а также в стенках клеток грибов. Это второй наиболее распространенных углевод после целлюлозы. Хитин используется для производства лекарств, пищевых добавок и медицинских приборов (здесь). Сам по себе хитин опасным не считается. Управление еды и лекарств США (здесь) и Европейское агентство по безопасности продуктов питания признают, что он безопасен (здесь).
По законам ЕС, все насекомые, которых в ЕС продают как готовую еду, должны быть пастеризованы при высокой температуре, чтобы из них удалили все микробы, которые могут представлять опасность для людей. Потребителям рекомендуется всех приобретенных насекомых перед принятием их в пищу варить или жарить (здесь). Это делают по аналогии с тем, как поступают с другими продуктами питания, например, курицей или немытыми овощами, которые, если их должным образом не обработать (зажарить или вымыть), могут стать источником заражения бактериями.
Однако у некоторых людей хитин может вызвать аллергию. Это бывает редко. Обычно аллергические реакции бывают у людей, у которых есть аллергия на морепродукты или у тех, кто постоянно работает с хитином, например, у работников лабораторий или у работников промышленности, перерабатывающей морепродукты (здесь).
Ученые также обсуждают возможное воздействие хитозана (химического соединения, получаемого из хитина) на усвоение витаминов и минералов. Некоторые исследования показали, что хитозан может мешать усвоению витаминов A, D, E и K, а также некоторых минералов (здесь). Однако это не связано с выведением имеющихся в организме витаминов. Это в основном связано с новыми витаминами, которые человек употребляет перорально, они хуже усваиваются, если человек употребляет добавки с хитозаном. Например, если вы употребляете препараты с железом после еды, а особенно после продуктов, содержащих кальций, например, молоко, яйца и т.д., то их усвоение также будет осложнено (здесь). Однако другие исследования не показали, что добавки с хитозаном как-то серьезно влияют на усвоение витаминов и минералов.
Важно отметить, что влияние хитозана на усвоение пищевых веществ может отличаться в зависимости от разных факторов, поэтому, чтобы всесторонне понять его воздействие, ученые продолжают свои исследования.
- ИСТОЧНИКИ
- Hamid R, Khan MA, Ahmad M, Ahmad MM, Abdin MZ, Musarrat J, Javed S. Chitinases: An update. J Pharm Bioallied Sci. 2013 Jan;5(1):21-9. doi: 10.4103/0975-7406.106559. PMID: 23559820; PMCID: PMC3612335.
- Elieh-Ali-Komi D, Hamblin MR. Chitin and Chitosan: Production and Application of Versatile Biomedical Nanomaterials. Int J Adv Res (Indore). 2016 Mar;4(3):411-427. Epub 2016 Mar 1. PMID: 27819009; PMCID: PMC5094803.
- GRAS NOTICE FOR THE USE OF FIBER EXTRACTED FROM WHITE BUTTON MUSHROOMS AS AN ANTIMICROBIAL INGREDIENT IN FOOD AND BEVERAGE PRODUCTS
- Safety of frozen and dried formulations from whole yellow mealworm (Tenebrio molitor larva) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283
- DARE TO DINE: THE SURPRISING SAFETY OF INSECTS AS A SUSTAINABLE FOOD SOURCE
- Occupational Allergic Sensitization Among Workers Processing King Crab (Paralithodes camtschaticus) and Edible Crab (Cancer pagurus) in Norway and Identification of Novel Putative Allergenic Proteins
- Chitosan
- LABIAU ŽALINGI NEI NAUDINGI VITAMINŲ DERINIAI: KAIP TEISINGAI DERINTI JUOS?