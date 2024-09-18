Правда, что "ученый доказал, что пища, подогретая в микроволновой печи, становится ядом"?

Teiginiai
“Пища, приготовленная в микроволновке, ядовитая и не годится в качестве питания. Вредность такой пищи была доказана исследованиями швейцарского ученого Ганса Гертеля. Гертель доказал, что микроволновое тепло разрушает водяные молекулы, они превращаются в нечто иное, чем вода. Такая пища вызывает в организме лейкоцитоз, патологический рост холестерина в крови, разрушение сердечно-сосудистой системы и раковые заболевания,“ – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Научные доказательства того, что пища, приготовленная в микроволновой печи, является ядовитой, токсичной или вредной для здоровья – отсутствуют. Ганс Гертель действительно пытался доказать, что пища, либо разогретая, либо приготовленная в микроволновой печи, может нанести смертельный вред здоровью, но его работы не получили признания в научном сообществе и считаются антинаучными. Наш вердикт – все, о чем говорится в ролике, антинаучная мистификация. Как в описании к видеоролику, так и самом видеоролике отсутствуют ссылки на авторитетные научные источники, благодаря которым зрители и читатели могли бы убедиться, что видеоролик является мистификацией.
Melo detektoriaus komentaras
Ганс Гертель действительно провёл исследование в конце 1980-х годов, в котором утверждал, что пища, приготовленная в микроволновой печи, может быть вредной для здоровья и вызвать онкологические заболевания. Однако его исследования не дождались признания со стороны научного сообщества, так как не соответствовали строгим стандартам научного исследования;
Микроволновые печи используют электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне для нагрева пищи. Этот процесс не изменяет химический состав пищи таким образом, чтобы она становилась токсичной. Излучение микроволновых печей неионизирующее. К такому же типу излучений относят видимый и ультрафиолетовый свет, радиоволны и тепловое излучение. Эти типы излучений не обладают достаточной силой, чтобы разорвать молекулярные связи и каким-то образом их изменить. Неионизирующие типы излучений не влияют на развитие злокачественных опухолей, следовательно использование микроволновых печек не может привести к онкологическим заболеваниям.
Тип излучения, который может вызвать рак, называют ионизирующим излучением. О том, что микроволновые печи при правильной эксплуатации не представляют опасности, можно прочитать здесь и здесь.
Современные исследования не подтверждают, что употребление пищи, приготовленной в микроволновой печи, вызывает лейкоцитоз, патологический рост холестерина, разрушение сердечно-сосудистой системы или рак.
Источники
Американское онкологическое общество – радиочастотное (РЧ) излучение
Микроволновые печи: что мы на самом деле знаем о них?Приготовление пищи в микроволновой печи и питание
Всемирная Организация Здравоохранения – все что нужно знать о безопасности микроволновых печей