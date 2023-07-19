На самом деле никто никогда не видел край Земли, но он существует, а вся наша история — это ложь . На самом деле все эти места скрыты от обычных людей. Ведь не просто же так, чтобы попасть на земли Антарктиды, необходимо специальное разрешение. Вы когда-нибудь слышали про договор об Антарктиде? Все крупные страны в 1959 году подписали договор по Антарктиде, который запрещает перемещение по землям и создание каких-либо баз. Великий забор в Австралии – тоже подтверждает нашу теорию.



Теория о том, что Земля плоская, не соответствует действительности. Существует множество доказательств, опровергающих теорию о том, что Земля плоская. Например, люди, которые живут на разных широтах, видят разные созвездия на ночном небе. Это можно объяснить только тем, что Земля имеет форму шара. И что люди, которые живут на разных широтах, смотрят на небо с разных углов. Теория о том, что Земля плоская, является ненаучной. Она не соответствует действительности и не имеет никаких доказательств. Договор об Антарктиде и Великий забор в Австралии не являются доказательством, что Земля плоская.

