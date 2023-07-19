Тезисы
На самом деле никто никогда не видел край Земли, но он существует, а вся наша история — это ложь. На самом деле все эти места скрыты от обычных людей. Ведь не просто же так, чтобы попасть на земли Антарктиды, необходимо специальное разрешение. Вы когда-нибудь слышали про договор об Антарктиде? Все крупные страны в 1959 году подписали договор по Антарктиде, который запрещает перемещение по землям и создание каких-либо баз. Великий забор в Австралии – тоже подтверждает нашу теорию.
Вердикт
Теория о том, что Земля плоская, не соответствует действительности. Существует множество доказательств, опровергающих теорию о том, что Земля плоская. Например, люди, которые живут на разных широтах, видят разные созвездия на ночном небе. Это можно объяснить только тем, что Земля имеет форму шара. И что люди, которые живут на разных широтах, смотрят на небо с разных углов. Теория о том, что Земля плоская, является ненаучной. Она не соответствует действительности и не имеет никаких доказательств. Договор об Антарктиде и Великий забор в Австралии не являются доказательством, что Земля плоская.
Комментарий Детектор лжи
Теория о том, что Земля плоская, не соответствует действительности. Существует множество доказательств того, что Земля круглая, в том числе:
• Люди видели из космоса, что Земля круглая. Например, в 1972 году американские астронавты, которые высадились на Луне, сделали фотографии Земли, которые ясно показывают ее круглую форму;
• Корабль, который удаляется от берега, постепенно исчезает за горизонтом, что можно объяснить только тем, что Земля имеет форму шара. Если бы Земля была плоской, корабль бы не исчезал за горизонтом, а просто уменьшался в размерах;
• Гравитация Земли распространяется во всех направлениях, что указывает на то, что Земля имеет форму сферы;
• Полярные сияния можно увидеть только на полюсах Земли, что также подтверждает ее шарообразную форму.
Договор об Антарктиде — это международный договор, который был подписан 1 декабря 1959 года в Вашингтоне 12 странами, проводившими исследования в Антарктиде: Аргентиной, Австралией, Бельгией, Чили, Францией, Японией, Новой Зеландией, Норвегией, СССР, Южной Африкой, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года.
Договор об Антарктиде запрещает любые военные действия в Антарктиде и использование Антарктиды в военных целях. Он также запрещает любые ядерные испытания в Антарктиде. Договор направлен на обеспечение мирного использования Антарктиды в целях научных исследований и защиты окружающей среды.
На сегодняшний день Договор об Антарктиде подписали 54 страны. Договор является одним из наиболее успешных международных соглашений, и он сыграл важную роль в защите Антарктики от военной деятельности и загрязнения окружающей среды.
Великий забор в Австралии был построен для защиты фермерских угодий от кроликов. Кролики были завезены в Австралию в 1859 году и быстро размножились, став серьезной проблемой для сельского хозяйства. В Австралии не было естественных хищников, угрожающих кроликам, отчего они быстро заселили большую часть страны. Они уничтожали сельскохозяйственные культуры, разрушали пастбища и переносили болезни.
В 1901 году правительство Австралии начало строить забор для защиты фермерских угодий от кроликов. Забор был построен из колючей проволоки и тянулся на 5614 километров вдоль границы штатов Новый Южный Уэльс и Южная Австралия. Строительство забора было завершено в 1930 году.
Забор не смог полностью остановить распространение кроликов, но он помог снизить их численность и защитить фермерские угодья. Забор также стал популярным туристическим объектом и сейчас является одним из самых узнаваемых символов Австралии. Забор не достигает побережья, и люди могут свободно пересечь его в нескольких местах. Более подробно прочитать о том, зачем, почему, в каком году и для защиты от каких животных был построен забор, можно здесь.