Правда, что "у детей из-за прививок огромное количество хронических болезней, вызванных побочными эффектами вакцинации"?

В фрагменте видеосюжета пани Маевска озвучивает практически все мифы и страшилки, которые придумали противники вакцинации. Однако данные, собранные Всемирной Организацией Здравоохранения ( ВОЗ ), опровергают ее утверждения. ВОЗ сообщает , что отсутствуют доказательства связи между вакциной против кори, паротита и краснухи (или любой другой вакцины) и аутизмом или расстройствами аутистического спектра.

Исследование от 1998 года, в котором поднимался вопрос о возможной связи между вакциной и аутизмом, было признано недостоверным, а статья была отозвана опубликовавшим ее журналом. Автор данной публикации Andrew Wakefield в 2010 году обвинен Генеральным медицинским советом в серьезном нарушении профессиональной этики и лишен права на врачебную практику в Великобритании. Проведенное c 2010 по август 2013 года в Дании исследование, охватившее 657 461 детей, предоставило убедительные доказательства отсутствия связи между вакциной и аутизмом.

Дискуссии и спекуляции о тяжелых металлах в составе вакцин возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомеросал (ртутное соединение). Тимеросал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Тимеросал не используется в детских вакцинах с 2001 года. Однако он все еще используется в некоторых вакцинах от гриппа. Исследования не показывают никакой связи между тимеросалом и аутизмом.