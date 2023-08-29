Правда, что "у детей из-за прививок огромное количество хронических болезней, вызванных побочными эффектами вакцинации"?

Тезисы
«Количество побочных эффектов после вакцинирования настолько высоко, что примерно у 60 процентов детей в США после прививок развивается как минимум одна хроническая болезнь: астма, диабет, эпилепсия, аллергии, онкологические болезни. Около 20 процентов детей страдает какой-либо болезнью головного мозга, отставанием в развитии – по большей части, это все последствия вакцинирования. Откуда эта уверенность? Это подтверждают исследования и наблюдения. Так как у непривитых детей такие болезни отсуствуют — либо являются редкостью. Искусственная, чрезмерная стимуляция иммунитета, воспалительные процессы вкупе с токсичными адъювантами в вакцинах приводят к тому, что лейкоциты начинают атаковать весь организм. В результате развивается аутизм и эпилепсия, дислексия, умственная отсталость», - заявляет Мария Дорота Маевска, нейробиолог из Польши.
Вердикт
Госпожа Маевска сознательно или неосознанно манипулирует информацией о составе вакцин, о самих вакцинах и воздействии вакцин на организм человека. Выводы пани Маевской опровергают и ее коллеги: и ученые из Польши, и зарубежные ученые с мировым именем. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Из видеосюжета совершенно непонятно, на какие исследования и наблюдения ссылается госпожа Маевска. Мы нашли оригинал интервью, которое в 2020 году она дала польскому журналисту Витольду Гадовскому, однако и там госпожа Маевска ограничивается общими заявлениями, фактически ничем не подтверждая свои выводы.
Институт Психиатрии и Неврологии в Варшаве, который сотрудничал с Марией Чайковска-Маевской, посчитал ее взгляды настолько одиозными, что предпочел отмежеваться от них при помощи специального заявления. Ранее, в 2008 году взгляды Маевской на вакцинацию раскритиковал ряд известных польских ученых, которые указали на то, что свои выводы она делает, передергивая факты, а иногда и просто фантазируя. Полемику с Маевской о вакцинировании можно прочитать здесь.
Источник, на который в видеосюжете ссылается пани Маевска, это VAERS (Система сообщений о побочных эффектах вакцин – ред.). Однако на сайте VAERS говорится, что «данные VAERS следует использовать с осторожностью, поскольку цифры и условия не отражают данные, собранные во время последующего наблюдения. Обратите внимание, что включение событий в данные VAERS не подразумевает причинно-следственной связи».
В фрагменте видеосюжета пани Маевска озвучивает практически все мифы и страшилки, которые придумали противники вакцинации. Однако данные, собранные Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), опровергают ее утверждения. ВОЗ сообщает, что отсутствуют доказательства связи между вакциной против кори, паротита и краснухи (или любой другой вакцины) и аутизмом или расстройствами аутистического спектра.
Исследование от 1998 года, в котором поднимался вопрос о возможной связи между вакциной и аутизмом, было признано недостоверным, а статья была отозвана опубликовавшим ее журналом. Автор данной публикации Andrew Wakefield в 2010 году обвинен Генеральным медицинским советом в серьезном нарушении профессиональной этики и лишен права на врачебную практику в Великобритании. Проведенное c 2010 по август 2013 года в Дании исследование, охватившее 657 461 детей, предоставило убедительные доказательства отсутствия связи между вакциной и аутизмом.
Дискуссии и спекуляции о тяжелых металлах в составе вакцин возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомеросал (ртутное соединение). Тимеросал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Тимеросал не используется в детских вакцинах с 2001 года. Однако он все еще используется в некоторых вакцинах от гриппа. Исследования не показывают никакой связи между тимеросалом и аутизмом.
В составе некоторых вакцин присутствует формальдегид. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, исследования показали, что у новорожденных со средним весом 2,5 – 3,2 килограмма количество формальдегида в их организме в 50-70 раз превышает максимальное количество, которое они могут получить от однократной дозы вакцины или от вакцин, вводимых с течением времени. Подробно с разбором мифа о вреде формальдегида в вакцинах можно познакомиться в материале наших коллег из Reuters. Здесь можно ознакомиться с информацией о том, насколько вакцинирование оказалось эффективным в борьбе с рядом болезней, которые в течение сотен и тысяч лет унесли миллионы человеческих жизней.
- Источники
- VAERS: система сообщений о побочных эффектах вакцин
- Институт Психиатрии и Неврологии в Варшаве – заявление о сотрудничестве с профессор Мария Дорота-Маевска
- Полемика с Маевской о вакцинировании
- Доказательства отсутствия связи между вакциной и аутизмом
- Адъюванты в составе вакцин
- Общие ингредиенты в лицензированных американских вакцинах