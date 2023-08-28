Правда, что триста лет назад случилась глобальная катастрофа, о которой людей "заставили" забыть?

Тезисы

Конец света произошел в 1700 году из-за атомной войны. Вся известная история – это выдумка. Человечество искусственно воссоздали по новой. Большинство исторических личностей, которых мы знаем, никогда не существовало. Записи о конце света, хранящиеся в Ватикане, были слиты в сеть. Есть отчеты КГБ по устранению тех, кто пытался донести правду о персоналиях, реально управляющих Западом. И это не люди.

Вердикт

Видеоролик является ничем иным, как одной большой конспирологической теорией, в которой нет ни слова правды, зато множество противоречивых и недостоверных фактов. Наш вердикт – фейк.

Комментарий Детектор лжи