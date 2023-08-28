Тезисы
Конец света произошел в 1700 году из-за атомной войны. Вся известная история – это выдумка. Человечество искусственно воссоздали по новой. Большинство исторических личностей, которых мы знаем, никогда не существовало. Записи о конце света, хранящиеся в Ватикане, были слиты в сеть. Есть отчеты КГБ по устранению тех, кто пытался донести правду о персоналиях, реально управляющих Западом. И это не люди.
Вердикт
Видеоролик является ничем иным, как одной большой конспирологической теорией, в которой нет ни слова правды, зато множество противоречивых и недостоверных фактов. Наш вердикт – фейк.
Комментарий Детектор лжи
1) Конец света произошел в 1700 году, из-за атомной войны. Научные и исторические данные не подтверждают данного тезиса. Использование атомного оружия в таком масштабе, чтобы уничтожить цивилизацию на всей планете, вызвало бы радиоактивное загрязнение, которое легко определяется при помощи соответствующих приборов. Атомной войне сопутствовала бы ядерная зима. Атомные бомбы были созданы только в 20 веке, и их первое применение произошло во время Второй мировой войны в Хиросиме и Нагасаки.
2) Вся известная история – это выдумка. Это утверждение является дискредитировавшей себя конспирологической теорией. Многие исторические события подтверждаются археологическими находками, письменными источниками и другими доказательствами.
3) Человечество искусственно воссоздали по новой. На данный момент нет научных доказательств того, что человечество было «искусственно воссоздано». Уровень современных технологий не позволяет массированно создавать/клонировать людей. Помимо этого, клонирование людей является не этичным и нарушает права человека. Эволюционная теория и археологические находки доказывают естественное развитие человечества.
4) Большинство исторических личностей, которых мы знаем, никогда не существовало. Это утверждение также является конспирологической теорией. Существование многих исторических личностей подтверждается различными источниками, включая письменные свидетельства, портреты, памятники и др.
5) Записи о конце света, хранящиеся в Ватикане, были слиты в сеть. Отчеты КГБ по устранению тех, кто пытался донести правду о персоналиях, реально управляющих Западом. Нет доказательств того, что Ватикан хранит записи о «конце света». Это одна из многих конспирологических теорий о католической церкви. Более чем сомнительно, что в Ватикане могли бы храниться какие-либо отчеты КГБ.