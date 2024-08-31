Правда, что „Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, не человек“?

Teiginiai
Сейчас люди без хирургического вмешательства способны изменить не только свой облик, но и телосложение. Такая маскировка визуально не отличается от человеческой кожи. Мало кому известно, но существуют подпольные производства биологической маскировки. Говорят, что таких мест достаточно много на нашей планете. Используют их в основном спецслужбы для секретных заданий и мировая элита, чтобы уйти в тень и скрыть свой естественный возраст. Однако уже сейчас существует много доказательств, что под маской прячутся не люди, а иные существа. Самым громким случаем стало выступление Тилля Линдеманна, лидера группы Рамштайн. Очевидцы сняли пугающую картину, когда у артиста во время выступления глаза на мгновение стали, как у рептилии. Позже лидер Рамштайна дал интервью по поводу этого инцидента, и его слова стали шоком для зрителей. Заявление Линдеманна было заблокировано во всех соцсетях,“ – сообщают авторы видеоролика. Фот. Скриншот из социальных сетей
Verdiktas
Заявления о том, что существуют методы „биологической маскировки“, при помощи которых представители элит могут изменить свой возраст и свое телосложение, являются конспирологической теорией, которая время от времени будоражит пользователей социальных сетей, но не имеет ничего общего с реальностью. Актеры, политики, шоумены и артисты используют грим, маски, но это совершенно не то, в чем пытаются убедить своих зрителей создатели видеоклипа. Другая популярная теория о рептилоидах также давно дискредитировала себя. Что касается Тилля Линдеманна, то лидер группы Rammstein не только певец, но и шоумен, который любит шокировать публику своими неожиданными образами. Линдеманн не является исключением – шокировать своих поклонников обожают и другие исполнители. Во время выступления группы Rammstein в Париже в 2012 году Линдеман шокировал своих фанатов, продемонстрировав свой язык, загримированный так, чтобы он напоминал раздвоенный язык змеи. Необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео легко объясняются особенностями освещения или камер. Мы оцениваем видеоклип как манипуляцию и частичную ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein – не только певец, но и шоумен, который любит шокировать публику своими неожиданными образами. Линдеманн не является исключением – шокировать своих поклонников обожали и другие исполнители. Так, Оззи Осборн во время выступления на сцене откусил голову летучей мыши. Прочитать об этом можно здесь, а если у вас крепкие нервы – посмотреть можно здесь. Джерри Ли Льюис, разогревавший публику перед выступлением Чака Берри, поджег собственное пианино. Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее в 1967 году играл на своей гитаре зубами, размахивал ею, как топором, и в конце концов поджог ее. Фронтмен калифорнийской индастриал-метал-банды Society 1 Мэтт „Лорд“ Зейн на фестивале рок-музыки играл вися 30 минут на четырех крюках для подвески мяса, вдетых ему в спину. Кит Ричардс, британский гитарист и автор песен группы The Rolling Stones, признался, что нюхал и курил прах своего отца. О эксцессах других поп и рок-звезд можно прочитать здесь и здесь.
Теория о рептилоидах, также известная, как теория о рептилиях, представляет собой теорию заговора, согласно которой Землей управляют гуманоидные рептилии, способные менять свою форму и выдавать себя за людей. Эта теория возникла в конце XX века и получила широкое распространение благодаря британскому писателю и публицисту Дэвиду Айку, который начал утверждать, что многие ключевые фигуры в истории и политике были либо являются рептилоидами.
Убедительных научных доказательств, подтверждающих существование рептилоидов или того, что они захватили контроль над миром, нет. Эта теория основана на недоказуемых утверждениях, анекдотических свидетельствах и широко интерпретируемых „доказательствах“, таких, как необычные отражения в глазах людей на фотографиях или видео, что легко объяснимо особенностями освещения или камер. Эта теория считается псевдонаукой и отрицается научным сообществом. Кроме того, критики указывают на то, что теория о рептилоидах может служить для поддержания и распространения ненависти и предрассудков.
Источники
Люди-ящерицы: величайший политический заговор из когда-либо созданных
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора