Правда, что теракт на Запорожской АЭС и отказ от приёма йода после него – новые способы украинских властей по уничтожению своего населения?

Специалисты говорят, что с момента остановки энергоблоков Запорожской АЭС и на начало июля 2023 года прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. Поэтому его активность в реакторах уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года. Об этом и говорит доктор Комаровский. Более того, о вреде применения йодида калия “на всякий случай” предупреждает и Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины. В полном видео доктора Комаровского на его Youtube-канале сказано, что йодид калия можно принимать лишь тогда, когда об этом предупредят уполномоченные органы государственной власти. Он также подробно описывает, какую дозу данного препарата необходимо принимать людям в зависимости от их возраста, что полностью отвечает инструкциям соответствующих государственных служб Украины.