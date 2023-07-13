13 июля 2023 г. 15:12

Правда, что теракт на Запорожской АЭС и отказ от приёма йода после него – новые способы украинских властей по уничтожению своего населения?

 
ru.DELFI.lt
Zaporižios AE
Zaporižios AE
ФОТО: Reuters / Scanpix
Если из более чем 20-минутного видео популярного украинского врача с инструкцией действий в случае радиационной угрозы вырезать кусок длиною в 106 секунд и сопроводить его комментарием о намерении властей Украины устроить теракт на Запорожской АЭС, то легко получится примитивный фэйк от пророссийских пропагандистов.

Тезисы

Пропагандисты используют отрывок из видео популярного украинского врача Евгения Комаровского, где тот советует не пить йод в случае аварии на Запорожской АЭС, поскольку ее реакторы заглушены и радиоактивного йода там нет. При этом видео сопровождается комментарием о планах руководства Украины по уничтожению своих граждан новым способом – инсценировкой ядерной аварии при помощи теракта.

Вердикт

Мы имеем дело с абсолютно примитивной манипуляцией от пророссийских пропагандистов, когда слова вырываются из контекста, чтобы преподнести полезные рекомендации, как ложь, и посеять панику среди целевой аудитории. Ее легко опровергнуть, если найти первоисточник на YouTube-канале доктора Комаровского, а также потратив немного времени для ознакомления с его содержанием. В нем Комаровский просто и подробно излагает рекомендации, как действовать в случае радиационной опасности. По сути, полное видео Комаровского – это компиляция “для чайников”, основанная на инструкциях и мнениях специалистов в области медицины и радиационной безопасности.

Комментарий Детектор лжи

Для понимания, что мы имеем дело с примитивной манипуляцией, достаточно найти оригинал видео доктора Комаровского. Оно выложено на его Youtube-канале и называется “Про йод и радиацию. Подробно. Медленно”. Сюжет длиной в 21 минуту и 58 секунд содержит подробные рекомендации по приему йода и прочих препаратов, а также поведению в случае радиационной опасности. Эти рекомендации изложены по принципу “для чайников”, т.е. так, чтобы любой человек без специального образования и знаний в данной сфере был способен понять, как ему стоит действовать и почему. Чтобы понять, как пропагандисты манипулируют аудиторией, стоит просто найти чуть более 20 минут времени и внимательно послушать доктора Комаровского.
Ложь

Комаровский четко говорит о том, что его рекомендации не принимать йод касаются лишь ситуации возможного взрыва на Запорожской АЭС, поскольку ее реакторы остановлены еще в сентябре 2022 года и реакций, в результате которых образуется радиоактивный йод, там не происходит. В свою очередь, период полураспада данного химического элемента составляет около 8 дней. Подтверждения того, что реакторы остановлены в сентябре 2022 года, а период полураспада йода I-131 составляет около 8 дней, можно найти с помощью простого поиска в Google. Об остановке реакторов можно прочитать здесь, а о полураспаде йода I-131 – здесь.

Специалисты говорят, что с момента остановки энергоблоков Запорожской АЭС и на начало июля 2023 года прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. Поэтому его активность в реакторах уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года. Об этом и говорит доктор Комаровский. Более того, о вреде применения йодида калия “на всякий случай” предупреждает и Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины. В полном видео доктора Комаровского на его Youtube-канале сказано, что йодид калия можно принимать лишь тогда, когда об этом предупредят уполномоченные органы государственной власти. Он также подробно описывает, какую дозу данного препарата необходимо принимать людям в зависимости от их возраста, что полностью отвечает инструкциям соответствующих государственных служб Украины.

Все это лишь подчеркивает, что украинские власти, а также известные личности, такие, как Комаровский, в достаточной степени информируют жителей Украины о нюансах, связанных с действиями в случае радиационной угрозы, а также нюансах применения йодосодержащих препаратов в тех или иных чрезвычайных ситуациях, тем самым заботясь о сохранении человеческих жизней. Пример этому можно найти даже в короткой версии видео от пророссийских пропагандистов. Там доктор Комаровский подчеркивает необходимость иметь йодид калия в домашних аптечках жителей Украины, поскольку он может понадобиться в случае нештатных ситуаций, вызванных российской агрессией, на тех украинских АЭС, где работают реакторы (например, Хмельницкой АЭС), или в случае применения Россией ядерного оружия.

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