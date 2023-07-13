Правда, что теракт на Запорожской АЭС и отказ от приёма йода после него – новые способы украинских властей по уничтожению своего населения?

Тезисы
Пропагандисты используют отрывок из видео популярного украинского врача Евгения Комаровского, где тот советует не пить йод в случае аварии на Запорожской АЭС, поскольку ее реакторы заглушены и радиоактивного йода там нет. При этом видео сопровождается комментарием о планах руководства Украины по уничтожению своих граждан новым способом – инсценировкой ядерной аварии при помощи теракта.
Вердикт
Мы имеем дело с абсолютно примитивной манипуляцией от пророссийских пропагандистов, когда слова вырываются из контекста, чтобы преподнести полезные рекомендации, как ложь, и посеять панику среди целевой аудитории. Ее легко опровергнуть, если найти первоисточник на YouTube-канале доктора Комаровского, а также потратив немного времени для ознакомления с его содержанием. В нем Комаровский просто и подробно излагает рекомендации, как действовать в случае радиационной опасности. По сути, полное видео Комаровского – это компиляция “для чайников”, основанная на инструкциях и мнениях специалистов в области медицины и радиационной безопасности.
Комментарий Детектор лжи
Комаровский четко говорит о том, что его рекомендации не принимать йод касаются лишь ситуации возможного взрыва на Запорожской АЭС, поскольку ее реакторы остановлены еще в сентябре 2022 года и реакций, в результате которых образуется радиоактивный йод, там не происходит. В свою очередь, период полураспада данного химического элемента составляет около 8 дней. Подтверждения того, что реакторы остановлены в сентябре 2022 года, а период полураспада йода I-131 составляет около 8 дней, можно найти с помощью простого поиска в Google. Об остановке реакторов можно прочитать здесь, а о полураспаде йода I-131 – здесь.
Специалисты говорят, что с момента остановки энергоблоков Запорожской АЭС и на начало июля 2023 года прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. Поэтому его активность в реакторах уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года. Об этом и говорит доктор Комаровский. Более того, о вреде применения йодида калия “на всякий случай” предупреждает и Центр общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины. В полном видео доктора Комаровского на его Youtube-канале сказано, что йодид калия можно принимать лишь тогда, когда об этом предупредят уполномоченные органы государственной власти. Он также подробно описывает, какую дозу данного препарата необходимо принимать людям в зависимости от их возраста, что полностью отвечает инструкциям соответствующих государственных служб Украины.
Все это лишь подчеркивает, что украинские власти, а также известные личности, такие, как Комаровский, в достаточной степени информируют жителей Украины о нюансах, связанных с действиями в случае радиационной угрозы, а также нюансах применения йодосодержащих препаратов в тех или иных чрезвычайных ситуациях, тем самым заботясь о сохранении человеческих жизней. Пример этому можно найти даже в короткой версии видео от пророссийских пропагандистов. Там доктор Комаровский подчеркивает необходимость иметь йодид калия в домашних аптечках жителей Украины, поскольку он может понадобиться в случае нештатных ситуаций, вызванных российской агрессией, на тех украинских АЭС, где работают реакторы (например, Хмельницкой АЭС), или в случае применения Россией ядерного оружия.
- Источники
- Про йод и радиацию. Подробно. Медленно
- Работа Запорожской АЭС полностью остановлена
- Как защититься от радиации
- Поможет ли йодид калия при теракте на ЗАЭС
- У жодному разі не вживайте калію йодид "про всяк випадок", це може нашкодити здоров’ю
- Йодид калію — препарат проти радіації: чи можна пити його для профілактики