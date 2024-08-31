Правда, что „такие заболевания, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера, возникают из-за того, что для правильного функционирования мозга не хватает воды“?

“Что такое Паркинсон, что такое Альцгеймер? В организме – нет воды, мозги не могут работать без воды. Эта „болванка“ (мозг – ред.) весит полтора, два килограмма, при общем весе в 50 килограмм (тела – ред.), вот эти два килограмма забирают 25 процентов воды. Вода идет вся… электролит, это сложнейшая работа, она все время должна прорабатываться, промываться, очищаться, а у вас этого нет, поэтому клетки умирают. Системы вот этого (?) тоже не утилизируются, и вы зашлаковываетесь. А, еще на этом фоне старики заявляют, что им не хочется пить. Хотите кушать? Не надо кушать. Надо пить воду. Вы должны понять. Ученые брали кислую среду, вот вода 6,5 или 6 (видимо, имеется в виду кислотность воды – ред.), и в кислую среду бросали онкологические клетки, грибки, разную муру, которая у нас, патогенную микрофлору, и эти клетки начинали развиваться, как на дрожжах. Для них это нормальная среда. Но когда все это переносили в щелочь, все они умирали. Так вот, вы должны добиваться, чтобы у вас уровень pH был 7.2 или 7.4, нужно чтобы вода в вас была щелочная,“ – заявляет эксперт в видеоклипе.