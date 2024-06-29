2024.06.29 11:48

Правда, что “существуют вакцины, которые выключают человеческий иммунитет”?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Unsplash

В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится, что Всемирная Организация Здравоохранения уже в 1972 году огласила меморандумы, в которых сообщила о создании вакцин, отключающих иммунитет человека, с целью организовать геноцид человечества. Зловещие планы ВОЗ якобы доказывают исследования Патрика Джордана. Мы внимательно проверили факты, на которые ссылается автор видеоролика и выяснили кое-что интересное.

Teiginiai


Всемирная Организация Здравоохранения уже в 1972 году, выпустила меморандумы, в которых сообщила о создании вакцин, отключающих иммунитет человека, с целью вызвать геноцид человечества. Зловещие планы ВОЗ якобы доказывают исследования Патрика Джордана.

Verdiktas


Текст на фотографии из книги содержит много ложной и антинаучной информации. На самом же деле вакцины безопасны и предназначены для защиты людей от инфекционных болезней, а не для того, чтобы вредить людям. Наш вердикт – фейк.

Melo detektoriaus komentaras


1) Вакцины разработаны для укрепления иммунной системы, а не для её отключения. Вакцинация помогает организму распознавать и бороться с определенными инфекциями, создавая иммунную память. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) подтверждают, что вакцины безопасны и эффективны для предотвращения болезней. Хотелось бы отметить, что вакцины появились задолго до ВОЗ. Именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить ряд смертельных болезней;

2) Вакцины могут содержать ослабленные или инактивированные вирусы, которые не могут вызвать болезнь, но обучают иммунную систему бороться с инфекцией. Национальные институты здравоохранения США (NIH) объясняют, что вакцины проходят строгие тесты на безопасность и эффективность. Здесь можно узнать о том, как выглядит процесс проверки безопасности использования вакцин в Европейском Союзе;

Скриншот из социальных сетей

3) Цитокиновый шторм – это редкое и серьезное осложнение, которое может возникнуть при инфекциях или некоторых медицинских условиях. Это осложнение не является побочным эффектом вакцинации;

4) Патрик Джордан не является авторитетным исследователем, его утверждения не подтверждаются надежными научными данными. Та информация, которую нам удалось найти в сети, указывает на то, что Джордан является противником вакцинации и автором ряда книг, в которых пытается доказать опасность вакцинирования. Теории заговора основываются не на доказательствах, а на мифах и откровенной лжи и часто используются для того, чтобы вызвать панику;

Патрик Джордан ссылается на меморандумы ВОЗ, опубликованные в 1972 году. По мнению сторонников теории заговора, меморандумы подтверждают, что вакцины могут “выключить” иммунитет у людей и являются орудием геноцида, которое использует ВОЗ. Конспирологи ошибаются. Оба меморандума рассказывают о влиянии вирусов на организм человека и возможных опытах на животных.

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