1) Вакцины разработаны для укрепления иммунной системы, а не для её отключения. Вакцинация помогает организму распознавать и бороться с определенными инфекциями, создавая иммунную память. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США ) подтверждают, что вакцины безопасны и эффективны для предотвращения болезней. Хотелось бы отметить, что вакцины появились задолго до ВОЗ. Именно благодаря вакцинам человечеству удалось победить ряд смертельных болезней;

Текст на фотографии из книги содержит много ложной и антинаучной информации. На самом же деле вакцины безопасны и предназначены для защиты людей от инфекционных болезней, а не для того, чтобы вредить людям. Наш вердикт – фейк.

Всемирная Организация Здравоохранения уже в 1972 году, выпустила меморандумы, в которых сообщила о создании вакцин, отключающих иммунитет человека, с целью вызвать геноцид человечества. Зловещие планы ВОЗ якобы доказывают исследования Патрика Джордана.

2) Вакцины могут содержать ослабленные или инактивированные вирусы, которые не могут вызвать болезнь, но обучают иммунную систему бороться с инфекцией. Национальные институты здравоохранения США (NIH) объясняют, что вакцины проходят строгие тесты на безопасность и эффективность. Здесь можно узнать о том, как выглядит процесс проверки безопасности использования вакцин в Европейском Союзе;

3) Цитокиновый шторм – это редкое и серьезное осложнение, которое может возникнуть при инфекциях или некоторых медицинских условиях. Это осложнение не является побочным эффектом вакцинации;