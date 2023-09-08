Правда, что существует "красная ртуть – кровь вампира"?

Тезисы
Существует красная ртуть, которая также называется «кровь вампира». Такая ртуть не отражается в зеркале. Красная ртуть обладает множеством других энергетических свойств – например, является источником энергии. Эту ртуть используют для питания своих тел, аватаров. Плоти может дать жизнь плазма, стволовые клетки: отсюда и вампиризм. Вот почему им нужны люди – они пьют их кровь, употребляют стволовые клетки. Красная ртуть также есть в старых телевизорах и радио.
Вердикт
Видеоролик полностью основывается на мифах и неверной информации. Научное сообщество не признает большую часть из упомянутых в тексте понятий и утверждений. Наш вердикт – фейк и мошенничество.
Комментарий Детектор лжи
«Красная ртуть», Red Mercury – несуществующая аллотропная модификация ртути, якобы одна из последних военных разработок СССР. Наиболее коммерчески успешный из вымышленных материалов. «Красная ртуть» является мифическим веществом, о котором ходят слухи, но научные исследования и эксперименты не обнаружили доказательств существования «красной ртути». С подробным разбором этого мифа можно ознакомиться здесь.
В 2007 году научный журнал Science Direct опубликовал исследовательскую работу под названием «Анализ объекта, предположительно содержащего красную ртуть». Исследование не обнаружило «красной ртути» в образцах, полученных исследователями. Во время пандемии коронавируса мошенники продавали «красную ртуть», как средство, излечивающее от вируса SARS-CoV-2. Существуют также легенды, которые утверждают, что «красная ртуть» - это волшебный целебный эликсир, найденный во рту древнеегипетских мумий. Однако эти легенды такая же сказка, как и то, что «красная ртуть» – разработка военных лабораторий СССР.
На сказки мошенников о «красной ртути» купились даже террористы, включая членов ИГИЛ, которые пытались ее купить, но не смогли по причине того, что ее не существует. Когда продавцы «красной ртути» попадались с данным веществом в руках, оно оказывалось чем-то другим. Порой имеет место плацебо, причем смехотворной простоты: это обычная ртуть, смешанная с красителем. С историей о том, как террористы неоднократно и безрезультатно пытались купить «красную ртуть», можно ознакомиться здесь. В 1998 году 15 авторов из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, которая помогает поддерживать запасы американского ядерного оружия, опубликовали в «Журнале радиоаналитической и ядерной химии» статью, в которой назвали красную ртуть «относительно печально известной ядерной мистификацией». Представитель Международного агентства по атомной энергии в 2004 году сказал британской газете The Guardian, что «красная ртуть – это чушь».
Джон Р. Болтон, заместитель министра по контролю над вооружениями и международной безопасности США, на конференции «Международные подходы к ядерной и радиологической безопасности» в Лондоне в 2002 году заявил:
«Наши расследования террористических организаций за последние десять лет выявили попытки этих групп приобрести как радиологические, так и расщепляющиеся материалы. Интересно, что бывали случаи, когда террористические группы становились жертвами мошенничества с использованием таких предметов, как «красная ртуть». Не существует такого понятия, как «красная ртуть». Но незаконные торговцы успешно сыграли на спросе на расщепляющиеся и радиоактивные материалы – спросе со стороны людей, которые могут рассчитывать только на импровизированное радиологическое или ядерное оружие. Мы стали свидетелями таких усилий во всем мире, в том числе в Латинской Америке, Южной и Центральной Азии и Восточной Европе».
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Единственная реально существующая «красная» ртуть – это киноварь, сырье для получения ртути и красного пигмента. Хотя она может представлять опасность для здоровья из-за паров ртути, причиной этой опасности не являются ее взрывные или воспламеняющие свойства. В старых телевизорах и другой электронике есть некоторое количество ртути и других вредных химикатов , но следов «красной ртути» нет.
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Плазма, стволовые клетки и вампиризм: эти понятия не связаны между собой в реальной жизни. Вампиризм является мифом, а стволовые клетки – реальным научным объектом исследования.
- Источники
- „Красная ртуть” – правда или миф
- Киноварь – что это такое
- „Красная ртуть”: почему сохраняется этот странный миф?
- Афера Судного дня
- Анализ объекта, предположительно содержащего "красную ртуть"
- Токсичные вещества в старых телевизорах и электронике
- Мошенники рекламируют опасную “красную ртуть” как лекарство от COVID
- Владимир Путин, “красная ртуть” и “последнее великое мошенничество”
- Фейк: “Применение засекреченной красной ртути попало на видео”