Правда, что существует "красная ртуть – кровь вампира"?

В 2007 году научный журнал Science Direct опубликовал исследовательскую работу под названием «Анализ объекта, предположительно содержащего красную ртуть». Исследование не обнаружило «красной ртути» в образцах, полученных исследователями. Во время пандемии коронавируса мошенники продавали «красную ртуть», как средство , излечивающее от вируса SARS-CoV-2. Существуют также легенды, которые утверждают, что «красная ртуть» - это волшебный целебный эликсир, найденный во рту древнеегипетских мумий. Однако эти легенды такая же сказка, как и то, что «красная ртуть» – разработка военных лабораторий СССР.

На сказки мошенников о «красной ртути» купились даже террористы, включая членов ИГИЛ, которые пытались ее купить, но не смогли по причине того, что ее не существует. Когда продавцы «красной ртути» попадались с данным веществом в руках, оно оказывалось чем-то другим. Порой имеет место плацебо, причем смехотворной простоты: это обычная ртуть, смешанная с красителем. С историей о том, как террористы неоднократно и безрезультатно пытались купить «красную ртуть», можно ознакомиться здесь. В 1998 году 15 авторов из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, которая помогает поддерживать запасы американского ядерного оружия, опубликовали в «Журнале радиоаналитической и ядерной химии» статью, в которой назвали красную ртуть «относительно печально известной ядерной мистификацией». Представитель Международного агентства по атомной энергии в 2004 году сказал британской газете The Guardian, что «красная ртуть – это чушь».