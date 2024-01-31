Правда, что „Статуя Свободы в США олицетворяет Люцифера”?

 
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Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
В социальных сетях появился видеоролик, в котором рассказывается о том, что „Статуя Свободы в США олицетворяет не свободу, а Люцифера”. Мы ознакомились с историей создания Статуи Свободы и выяснили, что авторы видеоролика транслируют фейки.



„Статуя Свободы в США не является символом свободы. На самом деле она олицетворяет Люцифера. Статуя Свободы имеет семь лучей на своей короне, потому что она поддается всем семи смертным грехам. И сверху она держит факел, представляющий собой Люцифера, носителя света. Так она символизирует свободу от Бога”.


Утверждение о Статуе Свободы ошибочно. Статуя Свободы на самом деле является символом свободы и демократии, символом прогресса и просвещения, а не символом воплощения Люцифера или семи смертных грехов. Статуя Свободы — это мощный символ свободы, демократии и надежды на лучшую жизнь, который признан и ценится во всем мире. Наш вердикт видеоролик – манипуляция и антиисторический фейк.


Символизм Статуи Свободы: Статуя Свободы, подарок Франции Соединенным Штатам, была спроектирована Фредериком Огюстом Бартольди в 1886 году. Она символизирует свободу, демократию и надежду. Подробно с историей создания Статуи Свободы можно ознакомиться здесь и здесь. В дизайне статуи присутствует значительный символизм. Вкратце:

Корона: семь лучей на короне представляют семь континентов и морей, символизируя всемирную свободу и просвещение. Факел: символически факел представляет просвещение и прогресс, указывая путь к свободе и справедливости. Он символизирует официальное название статуи: "Свобода, озаряющая мир". Табличка: на табличке в левой руке статуи указана дата Декларации независимости США, что подчеркивает ценность свободы и демократии. Разбитые Цепи: разбитые цепи у ног статуи символизируют уничтожение угнетения и рабства.

Скриншот из социальных сетей

Исторический Контекст и Глобальное Влияние: Посвящение Статуи Свободы отметило столетие Декларации независимости и было свидетельством крепких отношений между Францией и Соединенными Штатами. На протяжении многих лет она служила приветствующим символом для иммигрантов, символизируя ценности свободы и возможностей для всех.

Национальный Символ: Статуя Свободы стала синонимом американских идеалов равенства, демократии и свободы. Ее изображение широко использовалось в почтовых марках, медалях, наградах и монетах, выпущенных правительством США, и она была мощным символом во времена войны и мира.

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