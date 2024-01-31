Правда, что „Статуя Свободы в США олицетворяет Люцифера”?







„Статуя Свободы в США не является символом свободы. На самом деле она олицетворяет Люцифера. Статуя Свободы имеет семь лучей на своей короне, потому что она поддается всем семи смертным грехам. И сверху она держит факел, представляющий собой Люцифера, носителя света. Так она символизирует свободу от Бога”.





Утверждение о Статуе Свободы ошибочно. Статуя Свободы на самом деле является символом свободы и демократии, символом прогресса и просвещения, а не символом воплощения Люцифера или семи смертных грехов. Статуя Свободы — это мощный символ свободы, демократии и надежды на лучшую жизнь, который признан и ценится во всем мире. Наш вердикт видеоролик – манипуляция и антиисторический фейк.

