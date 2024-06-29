Правда, что „США скрывают от всего мира правду о том, что происходит в Антарктиде“?

2) Самолеты над Антарктидой не летают, точнее им это делать запрещено: частично это соответствует истине, но причина совершенно иная, нежели заявляют создатели видеоролика. И это точно не запрет со стороны США. На самом же деле самолеты редко летают над Антарктидой из-за экстремальных погодных условий и ограниченных возможностей для экстренной посадки. Однако полеты не запрещены, и есть рейсы, обслуживающие научные станции на континенте. Подробно узнать и прочитать о том, почему самолеты редко летают над Антарктидой, можно здесь;