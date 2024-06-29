Правда, что „США скрывают от всего мира правду о том, что происходит в Антарктиде“?

Teiginiai
“Въезд в Антарктиду запрещен. Интересный факт, что самолеты над Антарктидой не летают, точнее, им это делать запрещено. Также простым смертным запрещено и посещение материка. Дело в том, что Антарктида – это единственный закрытый континент, который скрывает проход за пределы нашего мира. Существуют секретные кадры Северного полюса, снятые со станции в 1982 году. Автор книги, запрещенной на территории Российской Федерации, предоставил доказательства, что мы живем под куполом. Именно поэтому Вашингтон контролирует выход из нашего „зоопарка“, – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике, по большей части – это конспирологические теории, не имеющие доказательной базы. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Мы решили проанализировать и показать вам, что и как не сходится в видеоролике. А не сходится в нем все, что только можно.
1) Въезд в Антарктиду – запрещен: въезд в Антарктиду не запрещен. Договор об Антарктиде 1 декабря 1959 года в Вашингтоне подписало 12 стран, проводивших исследования в Антарктиде: Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, СССР, Южная Африка, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. Договор ограничивает военную деятельность и защищает окружающую среду, но не запрещает посещение континента. Договор направлен на обеспечение мирного использования Антарктиды в целях научных исследований и защиты окружающей среды. Туристы, ученые и сотрудники различных станций регулярно посещают Антарктиду. Помимо этого, в Антарктике расположено порядка сотни научных полярных станций и баз различных стран, на которых ведутся научные (в том числе биологические, географические, геологические и метеорологические) исследования;
2) Самолеты над Антарктидой не летают, точнее им это делать запрещено: частично это соответствует истине, но причина совершенно иная, нежели заявляют создатели видеоролика. И это точно не запрет со стороны США. На самом же деле самолеты редко летают над Антарктидой из-за экстремальных погодных условий и ограниченных возможностей для экстренной посадки. Однако полеты не запрещены, и есть рейсы, обслуживающие научные станции на континенте. Подробно узнать и прочитать о том, почему самолеты редко летают над Антарктидой, можно здесь;
3) „Простым смертным запрещено посещение материка“: любой желающий может посетить Антарктиду, хотя это достаточно дорогое удовольствие и требует подготовки. Существуют туристические круизы и авиационные туры для желающих посетить континент;
4) „Антарктида – это единственный закрытый континент, который скрывает проход за пределы нашего мира“: это утверждение не имеет научного обоснования и основано на теории заговора. Антарктида – это континент, покрытый льдом, и он тщательно исследован, картографирован в том числе и из космоса. Подробнее узнать о теориях заговора об Антарктиде можно здесь;
5) „Автор книги запрещенной на территории Российской Федерации предоставил доказательства, что мы живем под куполом, именно поэтому Вашингтон контролирует выход из нашего „зоопарка“: эта теория не имеет научного подтверждения и относится к конспирологическим теориям. Нет никаких доказательств существования „купола“ над Землей, „вход и выход в который контролируют США“, зато более чем достаточно доказательств того, что „купола“ – нет.
Источники
Международная ассоциация антарктических туроператоров (IAATO)