Правда, что Солнце - это левитирующий фонарь?

Этот эффект зачастую наиболее заметен при восходе или закате Солнца, когда солнечные лучи проходят через атмосферу Земли под очень малым углом. Из-за этого явления может создаваться иллюзия, что Солнце „висит“ среди облаков или „ныряет“ за них. Когда свет преломляется и искажается в облаках или за ними, мы можем ошибочно воспринять, что Солнце находится ближе к облакам или „уходит“ под них, хотя на самом деле оно находится далеко за горизонтом. Аналогичные эффекты могут наблюдаться и на большой высоте в более разреженных слоях атмосферы. В таких условиях Солнце может казаться визуально ближе к облакам, чем оно есть на самом деле. Опять же, это результат преломления световых лучей. Кроме того, когда самолет движется быстро, перспектива также меняется очень быстро, создавая впечатление, что Солнце „ныряет“ или „скрывается“ за облаками.