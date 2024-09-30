Правда, что Солнце - это левитирующий фонарь?

Teiginiai
Тезис о Солнце, как о левитирующем фонаре, основан на двух примерах. Сначала приводятся фото заката солнца, сделанные со сверхмощным зумом, где Солнце якобы висело посреди облаков, о чем свидетельствует расположение облаков позади объекта, что невозможно для звезды, находящейся на значительном удалении от Земли. После этого приводится видео, сделанное из самолета над Филиппинским морем: также якобы свидетельствует, что объект, называемый солнцем, буквально исчез под облаками.
Verdiktas
Видео, где утверждается, что Солнце является левитирующим фонарем - фейк, основанный на манипуляциях и конспирологии. Для понимания космических явлений необходимо полагаться на проверенные данные и исследования, а не на псевдонаучные утверждения.
Melo detektoriaus komentaras
Рассмотрим несколько причин, почему этот тезис является фейком, не соответствующим научным фактам.
Во-первых, научные данные, подтвержденные множеством наблюдений и расчетов, говорят о том, что Солнце находится на расстоянии примерно 150 миллионов километров от Земли. Этот факт многократно проверен не только астрономами, но и спутниковыми наблюдениями. Гравитационные законы Ньютона и Эйнштейна также объясняют, почему Солнце остается на таком большом расстоянии от Земли. Утверждение, что Солнце „левитирует“ или находится среди облаков, полностью противоречит им. Более подробно с характеристиками Солнца, а также его фотографиями и историей исследований можно ознакомиться, например, на сайтах Европейского космического агентства и NASA.
На видео и фото, где якобы „видно“, как Солнце исчезает под облаками или висит среди них, на самом деле присутствуют оптические иллюзии. Закаты и восходы — это сложные атмосферные явления. При определенных углах обзора и уровнях освещенности облака могут частично закрывать солнечный диск, создавая ощущение, будто Солнце находится гораздо ближе, чем оно есть на самом деле. Это визуальный обман, не имеющий никакого отношения к реальному положению Солнца в космосе. Он объясняется законами оптики и атмосферной физики. Более подробно о феномене атмосферной рефракции, связанном с преломлением световых лучей в неоднородной атмосфере Земли и проявляющемся в кажущемся смещении астрономических объектов и их формы, можно прочитать здесь.
Этот эффект зачастую наиболее заметен при восходе или закате Солнца, когда солнечные лучи проходят через атмосферу Земли под очень малым углом. Из-за этого явления может создаваться иллюзия, что Солнце „висит“ среди облаков или „ныряет“ за них. Когда свет преломляется и искажается в облаках или за ними, мы можем ошибочно воспринять, что Солнце находится ближе к облакам или „уходит“ под них, хотя на самом деле оно находится далеко за горизонтом. Аналогичные эффекты могут наблюдаться и на большой высоте в более разреженных слоях атмосферы. В таких условиях Солнце может казаться визуально ближе к облакам, чем оно есть на самом деле. Опять же, это результат преломления световых лучей. Кроме того, когда самолет движется быстро, перспектива также меняется очень быстро, создавая впечатление, что Солнце „ныряет“ или „скрывается“ за облаками.
Иными словами, представленные в видео так называемые доказательства того, что Солнце — это некий „левитирующий фонарь“, являются полностью антинаучными, и явно основаны на конспирологических идеях. Подобные утверждения не имеют под собой никакой фактической или научной основы. В связи с этим важно вновь призвать читателей к тому, чтобы за объективной информацией о строении и расстоянии до Солнца они обращались к тем источникам, которые предоставляют проверенные данные. И доступно с научной точки зрения объясняют подобные визуальные феномены.