Правда, что „согласно Хартии Земли, предполагается отобрать у фермеров землю, передать крупным агрохолдингам и переселить сельское население в мегаполисы“?

“Хартия Земли предусматривает, что надо заставить большую часть человечества столпиться в городах, изгнать сельское население с земли и переместить его в мегаполисы. То, что сейчас происходит с фермерами, происходит потому, что они должны бросить свою землю, продать или даже отдать за бесценок, так как это происходит в Украине. Огромные агрохолдинги начнут собственное производство, а нам останется кушать и пить то, что нам прикажут согласно пакету „Fit for 55“, в котором говорится, сколько мяса или сколько одежды в течение года мы можем приобрести,“ – сообщают авторы видеоклипа.