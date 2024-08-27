Правда, что „согласно Хартии Земли, предполагается отобрать у фермеров землю, передать крупным агрохолдингам и переселить сельское население в мегаполисы“?

Teiginiai
“Хартия Земли предусматривает, что надо заставить большую часть человечества столпиться в городах, изгнать сельское население с земли и переместить его в мегаполисы. То, что сейчас происходит с фермерами, происходит потому, что они должны бросить свою землю, продать или даже отдать за бесценок, так как это происходит в Украине. Огромные агрохолдинги начнут собственное производство, а нам останется кушать и пить то, что нам прикажут согласно пакету „Fit for 55“, в котором говорится, сколько мяса или сколько одежды в течение года мы можем приобрести,“ – сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Хартия Земли не содержит призывов к переселению людей в города и изгнанию сельского населения, а „Fit for 55“ вовсе не диктует и не указывает гражданам ЕС, сколько мяса или одежды они могут приобретать. Эти документы касаются вопросов устойчивого развития и климатической политики, но не поддерживают меры, о которых говорится в видеоклипе. Наш вердикт: видеоролик – вранье.
Melo detektoriaus komentaras
Хартия Земли (Earth Charter) – это международная декларация принципов и ценностей для устойчивого развития, принятая в 2000 году. В ней содержатся рекомендации по защите окружающей среды, социальному справедливому развитию и демократическому управлению. Однако в документе нет положения, которое бы указывало на необходимость переселения сельского населения в города или изгнания фермеров с их земли. Основные принципы Хартии Земли касаются этики экологии, прав человека и обеспечения устойчивого развития для всех. Так, например, принципы Хартии Земли в области социальной и экономической справедливости предусматривают:
a) Гарантировать права человека на питьевую воду, чистый воздух, продовольственную безопасность, незагрязненную почву, жилье и безопасные санитарные условия, выделяя необходимые национальные и международные ресурсы;
b. Гарантировать всем людям доступ к образованию и ресурсам, необходимым для обеспечения устойчивых средств к существованию, предусмотреть социальную защиту и сети безопасности для тех, кто не способен к самообеспечению;
c. Признать отверженных, защитить уязвимых, помогать страждущим, создавать им возможности развивать свои способности и следовать своим устремлениям“.
Иностранцы и иностранные компании не могут покупать или иным путем приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения. Кроме этого, украинские агрохолдинги, имеющие иностранных бенефициаров, также не имеют доступа к украинскому рынку земли. Максимальный размер земельного участка, установленный законодательством – 10 тыс. га. Заместитель министра агрополитики и продовольствия по вопросам цифрового развития Денис Башлык заявлял, что в Украине за два года существования рынка земли с 1 июля 2021 по 1 июля 2023 было продано 1% земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее были под мораторием на продажу. Эти данные опровергают информацию авторов видеоклипа о том, что иностранцы, иностранные компании, либо местные украинские агрохолдинги массово скупают землю и заставляют сельское население уезжать из украинской деревни в города (с материалом наших коллег можно ознакомиться здесь).
Пакет „Fit for 55“ является частью Европейской зеленой сделки и направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом. Название пакета – это прямая отсылка к цели Европейского Союза по сокращению чистых выбросов парниковых газов на не менее, чем на 55 проц. к 2030 году. Предлагаемый пакет призван привести законодательство ЕС в соответствие с этой целью. Более того, в рамках пакета предусматривается поддержки и инвестиций в интересах уязвимых слоев населения.Основные меры включают:
1) Реформа системы торговли углеродными единицами (ETS), которая охватывает больше секторов;
2) Введение углеродных тарифов на границах ЕС для импорта товаров с высоким уровнем выбросов;
3) Ускоренный переход на возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности;
4) Стимулирование устойчивого транспорта, включая электрический транспорт и развитие инфраструктуры.
О том , как будет выглядеть жизнь в 2030 году, если странам, входящим в состав Европейского Содружества, получится добиться реализации целей пакета „Fit for 55“, можно узнать здесь. Противники реализации целей пакета „Fit for 55“ называют их нереальными и оторванными от действительности. С критикой пакета „Fit for 55“ можно ознакомиться здесь. Ни один из упомянутых документов, ни Хартия Земли, ни пакет „Fit for 55“ не предусматривают насильственного переселения сельского населения в мегаполисы.
Источники
Так может выглядеть жизнь в 2030 году, если получится реализовать цели пакета „Fit for 55“
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Подведем итоги. Рынок земли работает уже два года — сколько продано, как изменились цены