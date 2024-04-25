Правда, что "смотреть на солнце, то можно улучшить зрение"?

Teiginiai
„Почему нам запрещают смотреть на солнце. Солнечный свет для глаз является своеобразной едой, которая поддерживает их зрительную функцию, заодно упражняет их. Например, сужение зрачков при яркости и расширение в темноте. Глазам нужно контактировать с солнечным светом. Йоги рекомендуют упражнение — пристальный взгляд на солнце. Можно смотреть на солнце при восходе или закате. При большем опыте это возможно в любое время. Животные тоже иногда смотрят на солнце, что объясняется их инстинктом. Наверняка вы сами видели собак, которые, прищурившись, смотрят на солнце. Обычно они это делают, когда отдыхают. Солнечный свет очень важен. Одна из причин ухудшения зрения – это недостаток поступления солнечного света в глаза. Если вы будете практиковать взгляд на солнце, вы имеете шанс улучшить зрение и сделать внешний вид глаз лучше”.
Verdiktas
Большинство заявлений в видеоролике не подтверждается научными данными. Данные рекомендации могут, наоборот, нанести вред вашему зрению. Рекомендуется избегать прямого взгляда на солнце без специальной защиты и консультироваться с медицинскими специалистами перед началом любой практики, касающейся здоровья глаз. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Смотреть на солнце полезно для глаз и поддерживает зрительную функцию: прямой взгляд на солнце может нанести значительный вред глазам и привести к повреждению сетчатки, известному, как солнечная ретинопатия. Солнечный свет содержит УФ-излучение, которое может быть вредным для глаз. Чрезмерное воздействие УФ-излучения может привести к ожогам роговицы, катаракте и макулярной дегенерации. Более подробно узнать о последствиях влияния УФ-излучения для глаз можно здесь. Практика прямого взгляда на солнце без соответствующей защиты — например, очков, может вызвать серьезные повреждения глаз, включая слепоту.
Йоги рекомендуют упражнение „пристальный взгляд на солнце”: хотя это упражнение действительно практикуется некоторыми йогами, особенно во время восхода или заката, медицинское сообщество считает это практику потенциально опасной для глаз. Рекомендации медицинских экспертов противоположны этой практике.
Животные смотрят на солнце, руководствуясь инстинктами: животные могут случайно взглянуть на солнце, но нет никаких научных доказательств, что делают они это регулярно, или что это обусловлено инстинктами. Животные, как и люди, могут испытывать дискомфорт или даже повреждение глаз при длительном воздействии яркого света.
Важность солнечного света для зрения и улучшение зрения через практику взгляда на солнце: Солнечный свет имеет ряд преимуществ для здоровья, например, способствует производству витамина D, но нет научных доказательств, что прямой взгляд на солнце улучшает зрение. Наоборот, такая практика может быть вредной. Уильям Бейтс, офтальмолог из США в начале XX столетия разработал метод по улучшению зрения без помощи корректирующих очков. Метод Бейтса состоял в том числе и из воздействия на глаза при помощи солнечного света (соляризация – ред.). Тем не менее, остальные ученые до сих пор скептически настроены по отношению к методу Бейтса и считают его антинаучным. С критикой метода Бейтса можно ознакомиться здесь и здесь. Подчеркиваем – умеренное воздействие солнечного света может быть полезным, но смотреть на солнце не рекомендуется без защиты для глаз.
- Источники
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