Правда, что „сети 5G – это на самом деле генетическое оружие направленного действия“?

Teiginiai
“Генетическое оружие направленного действия. Некоторые его проявления можно проанализировать на таких обыденных вещах, как Wi-Fi. Его частота в 2,4 гигагерц находится в том же диапазоне, что и у микроволновых печей – этот спектр называется радарным, потому что по сути это и есть радар. Частота 2,4 гигагерца интересна тем, что такие микроволны не полностью поглощаются в воде, но на этом уровне возможно полное проникновение, потому что, будь это не так, внутренние продукты не смогли бы разогреться. Если рассмотреть 5G, то 60 гигагерц — это частота оборудования для разгона толпы, чтобы держать людей подальше. На частоте 60 гигагерц происходит поглощение энергии волны молекулой кислорода, которая состоит из пары атомов, связанных общими электронами, и поскольку мы дышим кислородом, то бомбардировка на частоте 60 гигагерц может нарушить степень поглощения кислорода в нашем теле, подрывая основы жизнедеятельности.““Вход через уколизацию, различные продукты питания частиц железа – это подготовка биоробота к служению,“ – такая надпись сопровождает видеоролик.
Verdiktas
Пока что научных доказательств того, что технология 5G может вызвать онкологию и повреждения ДНК, не существует, поэтому утверждения о том, что сети 5G, Wi-Fi являются генетическим оружием, либо оружием какого-то другого вида, мы оцениваем, как попытку манипуляции и запугивания. Все страшилки, которые рассказывают создатели видеоролика об опасности сетей 5G, являются не более, чем выдумками сторонников конспирологических теорий и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Частота 2,4 ГГц и технология 5G: частота 2,4 ГГц используется не только в Wi-Fi, но и во многих других устройствах (например, микроволновых печах). Нет научных доказательств того, что она оказывает специфическое деструктивное воздействие на организм человека. Частоту 2,4 ГГц использовали старые Wi-Fi-роутеры первого поколения. Современные устройства Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E работают в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6ГГц, которые значительно ниже частот, способных вызвать ионизацию атомов и молекул в теле человека, поэтому они не могут привести к повреждению ДНК и развитию рака.***Электромагнитные поля, использующиеся для мобильной связи, действительно могут оказывать минимальное тепловое воздействие на живые организмы в пределах своего диапазона. Тем не менее, нет никаких доказательств вредного воздействия излучения, если его уровень ниже установленных пределов. Мощность 5G, как и других видов мобильной связи и интернета, ничтожно мала, она не способна существенно нагревать ткани человека, деревьев, животных или насекомых. В этом плане даже воздействие солнца гораздо опаснее для человека или животных, чем действие вышек сотовой связи.
В 2021 году комиссия Европарламента признала технологию 5G безопасной для людей, а Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.
По словам профессора клеточной биологии Академии Стремстад (Швеция) Матса-Олофа Метсона, неионизирующее электромагнитное излучение, которое используется в 5G-связи, не переносит количество энергии, достаточное для изменения структуры биомолекул. По словам ученого, чтобы оказать влияние на здоровье человека, в том числе и на гемоглобин, уровни излучения должны быть „в разы выше, чем те, которые используются для связи“. Во-вторых, уверяет Метсон, глубина проникновения электромагнитных волн уменьшается пропорционально их частотам. Глубина проникновения 5G-волн составляет менее 1 мм. „Проникновение в кровь и, следовательно, прямое взаимодействие с гемоглобином в красных кровяных тельцах, нереально“, – резюмировал профессор Метсон.
В 1999 году агентства FDA и NTP начали исследование воздействия электромагнитного излучения на крысах. В ходе этого исследования у крыс действительно были обнаружены раковые опухоли, связанные с воздействием электромагнитного излучения. Однако стоит учесть некоторые особенности этого исследования. Прежде всего, крыс облучали в течение двух лет по 18 часов в день, что значительно отличается от уровня излучения, которому подвергается человек от мобильной связи. Во-вторых, крысы, которые не подвергались излучению, умерли раньше, чем те, которые были подвергнуты воздействию электромагнитного излучения. Кеннета Р. Фостер, профессор биоинженерии из Университета Пенсильвании считает, что „результаты исследования достаточно слабые и непонятные“;
5G использует радиочастоты, которые значительно отличаются от частот, используемых в звуковом оружии. Так „Active Denial System“ – оружие нелетального действия, которое проектирует очень короткий (порядка нескольких секунд) сфокусированный пучок миллиметровых волн частотой 95 ГГц (сети телекоммуникаций 5G имеют другой принцип действия). Такие волны могут достигать глубины кожи примерно 1/64 дюйма и вполне безопасными для здоровья и жизни человека (в очень редких случаях могут вызвать раздражение кожи). Несмотря на то, что эта система вызывает нагрев поверхности кожи, она не имеет негативного влияния на самочувствие человека.
Майкл Коуи (Michael Coey), профессор физики в Тринити Колледже (Дублин), в комментарии международному агентству Reuters развеял миф о присутствии в вакцинах железа. „Понадобится примерно один грамм железа, чтобы притянуть и поддерживать постоянный магнит в месте инъекции“, – говорит он. Объем дозы вакцины против COVID-19 очень мал (от 0,3 мл в вакцине Pfizer-BioNTech до 0,5 мл в вакцинах Moderna и Johnson & Johnson).
Профессор иммунологии Университета Мердока Кассандра Берри рассказала, что для того, чтобы микрочип легко проходил через иглу шприца, он должен быть меньше 10 микрон или десяти тысячных долей миллиметра. Для сравнения: самые маленькие чипы RFID текущего поколения, которые были разработаны, имеют размер около 0,25 мм. RFID-метки могут использоваться для хранения информации, которая затем передается считывающему устройству, которое должно находиться рядом. По мнению экспертов, только определенные металлы могут вызывать магнитные реакции, а вакцины (от коронавируса – ред.) вообще не содержат металлов (с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь – ред.). Это означает, что они не могут вызвать магнитный отклик при введении. Кроме того, количество металла, которое должно быть в вакцине, чтобы она притягивала магнит, намного больше количества, которое может присутствовать в небольшой дозе вакцины.
Именно поэтому мы считаем слова „вход через уколизацию, различные продукты питания частиц железа – это подготовка биоробота к служению“, которые сопровождают видеоролик, очередной попыткой манипуляции. Железо в вакцинах от коронавируса отсутствует.
Источники
Электромагнитное излучение, которое используется в 5G-связи, не переносит количество энергии, достаточное для изменения структуры биомолекул
Фрагмент отчета Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) опубликованный на странице Американского онкологического общества
Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
Технический отчет о токсикологии и канцерогенеза исследования на крысах подвергнутых радиочастотному облучению всего тела радиация на частоте (900 мгц) и модуляции (GSM и CDMA), используемой сотовыми телефонами
Технология Wi-Fi и влияние на здоровье человека: краткий обзор современных знаний
Электромагнитные поля – фактор риска для появления онкологии?