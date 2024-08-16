Правда, что „сети 5G – это на самом деле генетическое оружие направленного действия“?

“Генетическое оружие направленного действия. Некоторые его проявления можно проанализировать на таких обыденных вещах, как Wi-Fi. Его частота в 2,4 гигагерц находится в том же диапазоне, что и у микроволновых печей – этот спектр называется радарным, потому что по сути это и есть радар. Частота 2,4 гигагерца интересна тем, что такие микроволны не полностью поглощаются в воде, но на этом уровне возможно полное проникновение, потому что, будь это не так, внутренние продукты не смогли бы разогреться. Если рассмотреть 5G, то 60 гигагерц — это частота оборудования для разгона толпы, чтобы держать людей подальше. На частоте 60 гигагерц происходит поглощение энергии волны молекулой кислорода, которая состоит из пары атомов, связанных общими электронами, и поскольку мы дышим кислородом, то бомбардировка на частоте 60 гигагерц может нарушить степень поглощения кислорода в нашем теле, подрывая основы жизнедеятельности.““Вход через уколизацию, различные продукты питания частиц железа – это подготовка биоробота к служению,“ – такая надпись сопровождает видеоролик.