Правда, что "Румыния предъявила Украине территориальные претензии"?

Teiginiai
Румыния предъявила Украине территориальные претензии. Заявление румынской стороны: “Северная Буковина, уезд Герца, Бессарабия, Закарпатье – все, что принадлежало румынской нации, должно вернуться в границы государства.”
Verdiktas
Румыния не выдвигала территориальных претензии к Украине. Убедиться в этом легко: достаточно проверить официальный сайт министерства иностранных дел Румынии и Украины. Для создания видеоролика пророссийские пропагандисты использовали часть выступления румынского политика Клаудиу Тырзиу. В российских средствах массовой информации заявление Клаудиу Тырзиу попытались представить, как официальную позицию Румынии по отношению к Украине, видимо, для того, чтобы поддержать тезисы кремлевской пропаганды. Наш вердикт: видеоролик – пропаганда и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Летом 2023 года, Владимир Зеленский, президент Украины и Клаус Йоханнис, президент Румынии подписали декларацию о евроатлантической интеграции Украины, в которой говорилось о том, что “Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать многомерную помощь Украине и призвать к усилению международной помощи и поддержки Украины”. Йоханнис во время своей встречи с Зеленским, в Вильнюсе, в апреле нынешнего 2024 года, подтвердил, “что Бухарест будет продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, пока это необходимо”. Также на сайте румынского МИДа можно узнать, что Румыния была одной из первых стран, признавших Украину независимым государством. За установлением дипломатических отношений 1 февраля 1992 года сразу же последовало открытие Посольства Румынии в Киеве. Также Румыния не признает противоречащий международному праву акт аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией и считает эту территорию неотъемлемой частью Украины. С материалом наших коллег из румынского издания Veridica – stand for facts о том, каким образом российские пропагандистские издания воспользовались заявлением Клаудиу Тырзиу, можно ознакомиться здесь.
В 2023 году подобные претензии к Украине выдвигала румынский политик Диана Шошоакэ, которая заодно лоббировала законопроект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях и поддержку аннексии территорий, являющихся частью Украины (мы писали об этом здесь – ред.). Тогда румынские СМИ отметили, что у Шошоакэ репутация сторонницы теорий заговора, часть из которых, по ее словам, она подчерпнула в российском посольстве. Сама Шошоакэ на тот момент тесно общалась с послом Российской Федерации в Румынии. В марте 2023 года аналитический центр Robert Lansing Institute утверждал, что Диана Шошоакэ имеет связи с российской военной разведкой, и что тот законопроект об аннексии части территории Украины, который она внесла – это операция ГРУ в Румынии.
- Источники
- Официальный сайт министерства иностранных дел Румынии
- Как российская пропаганда использовала речь лидера AUR о расчленении Украины? „Падальщики прибегут каждый за своим куском”
- Альянс за единство румын (AUR) – краткая информация о партии
- Президент Румынии подтвердил поддержку Украины во всех соответствующих сферах
- Операция ГРУ в Румынии указывает на кризис в российском разведывательном сообществе
- Совместная декларация Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Румынии Клауса Вернера Йоханниса по евроатлантической интеграции Украины