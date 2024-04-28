Правда, что "Румыния предъявила Украине территориальные претензии"?

Летом 2023 года, Владимир Зеленский, президент Украины и Клаус Йоханнис, президент Румынии подписали декларацию о евроатлантической интеграции Украины, в которой говорилось о том, что “Румыния будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будет продолжать оказывать многомерную помощь Украине и призвать к усилению международной помощи и поддержки Украины”. Йоханнис во время своей встречи с Зеленским, в Вильнюсе, в апреле нынешнего 2024 года, подтвердил, “что Бухарест будет продолжать поддерживать Украину на всех уровнях, пока это необходимо”. Также на сайте румынского МИДа можно узнать, что Румыния была одной из первых стран, признавших Украину независимым государством. За установлением дипломатических отношений 1 февраля 1992 года сразу же последовало открытие Посольства Румынии в Киеве. Также Румыния не признает противоречащий международному праву акт аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией и считает эту территорию неотъемлемой частью Украины. С материалом наших коллег из румынского издания Veridica – stand for facts о том, каким образом российские пропагандистские издания воспользовались заявлением Клаудиу Тырзиу, можно ознакомиться здесь.