Тезисы
“Главная часть, которую исполнители воли нынешних поработителей Земли изъяли из всех установок, исправно функционирующих до 20-х годов прошлого века — это ртуть или ее сплав амальгама. Ртуть объявили ядовитой и уголовно преследуют за ее использование с целью не дать восстановить эфирную энергетику. Наши предки освещали и отапливали атмосферным электричеством целые города. Ртуть обладает свойством концентрировать положительный заряд, а носителем положительного заряда является эфир – субстанция, которая является строительным элементом вихревого атомного ядра и его внешней оболочки. Но одной ртути, конечно, недостаточно для выработки атмосферного электричества. Необходимы специальные сооружения, например, такие, которыми мы сейчас считаем храмами и церквями. Различные старинные строения возводились по определенной архитектуре и прослеживаются по все планете. Надеюсь, уже не является шоком, что вся наука – это одна громадная ложь, все учебники переписаны, тайные знания находятся за семью печатями, а ртуть один из важнейших элементов для бесплатного электричества, а не яд”.
Вердикт
Видеосюжет содержит множество ненаучных утверждений и теорий заговора, которые не подтверждаются современными научными знаниями и историческими данными. Наш вердикт – фейк и конспирологическая теория.
Комментарий Детектор лжи
Нам бы хотелось подробно рассказать о каждом из утверждений, которые так убедительно продвигают авторы видеоролика.
* Токсичность ртути: Научное сообщество широко признает, что ртуть является токсичным элементом. Воздействие ртути на человеческий организм может вызвать серьезные заболевания, включая повреждение нервной системы, почек и других органов. Опасность ртути хорошо документирована и подтверждена множеством исследований. Информацию о токсичности ртути и её воздействии на здоровье можно найти на сайтах таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения (WHO) и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Ртуть может оказывать токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, а также на легкие, почки, кожу и глаза. Ртуть считается одним из десяти химических веществ или групп химических веществ, представляющих серьезную опасность для общественного здоровья. Она особенно вредна для развития детей, как в утробе матери, так и в раннем возрасте.
* Использование ртути в прошлом: Ртуть действительно использовалась в прошлом, включая медицинское и промышленное применение. Однако утверждение о том, что ртуть или амальгама удалялись из "установок" для подавления "эфирной энергетики", не имеет научного обоснования. Концепция "эфирной энергетики" не признается современной наукой и не подтверждена доказательствами.
* Эфир как научный термин: Теория эфира была популярной в физике до начала 20-го века, но была опровергнута экспериментами, такими, как опыт Майкельсона-Морли, и заменена теорией относительности Эйнштейна. Современная наука не поддерживает концепцию эфира как носителя электромагнитных волн или как "строительного элемента" атомного ядра.
* Строения, такие, как храмы и церкви, как источники энергии: Нет никаких научных доказательств или исторических свидетельств того, что древние или средневековые строения, такие, как храмы и церкви, использовались или были спроектированы для производства или распределения атмосферного электричества. Архитектура этих зданий обусловлена религиозными, культурными и практическими соображениями.
* Теории заговора о науке и учебниках: Утверждения о том, что вся наука является "ложью", учебники переписаны, а тайные знания скрыты, относятся к типичным теориям заговора. Такие утверждения обычно не подкрепляются фактическими доказательствами и часто используются для дискредитации устоявшихся научных знаний без предоставления обоснованных альтернативных теорий или доказательств.
- Источники
- Всемирная Организация Здравоохранения – влияние ртути на здоровье человека
- Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC)
- Промышленное использование ртути в Древнем мире
- История ртути
- Опыт Майкельсона – Морли
- Теория относительности Эйнштейна
- Сакральная архитектура
- Что такое теории заговора? Почему они процветают?