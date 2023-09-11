Правда, что "Россия может оспорить суверенитет Прибалтики"?

Тезисы
1) Россия готова оспорить суверенитет стран Прибалтики. В 1918 году независимость стран Прибалтики признала Исландия, а после подписали никем непризнанные большевики;
2) «Чехарда суверенитетов конца прошлого века сомнительна с точки зрения международного права», – вот что заявил китайский дипломат;
3) Распад России вследствие революций в начале XX века дал жизнь новым государствам: странам Прибалтики, Финляндии, Польше;
4) «Оккупация» 1940 года была оформлена по всем правилам народного волеизъявления. Выход стран Прибалтики был признан полузаконным Государственным советом.
Вердикт
Все, о чем говорится в видеосюжете от начала и до конца – неправда. Создатели видео искажают исторические факты для того, чтобы подтвредить аргументацию пророссийской пропаганды. Помимо этого, видеосюжет является набором стереотипов и клише в отношении стран Балтии, которые активно использует российская пропаганда. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Советская Россия признала независимость Эстонии, Латвии и Литвы в заключенных с этими странами в 1920 году мирных договорах, сославшись именно на право народов на самоопределение (например, в статье II эстонско-российского Тартуского мирного договора 2 февраля 1920 года). По договору Советская Россия де-юре признавала независимость Эстонии, отказываясь «добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к эстонскому народу и земле». Тартуский мир также стал первым международным актом признания Советского правительства.
11 августа 1920 г. в Риге между Латвией и РСФСР был подписан мирный договор, установивший независимость Латвии. Рижский договор зафиксировал советско-латвийскую границу, а также предусматривал установление дипломатических и консульских отношений между двумя странами. Советская Россия признала независимость, самостоятельность и суверенность латвийского государства.
12 июля 1920 года Литва и Советская Россия в Москве подписали мирный договор. Москва официально признавала за Литвой Вильнюс и Виленский край, по итогам переговоров к республике должны были отойти Лида, Гродно, Ошмяны и Сувалки – часть Западной Беларуси и часть современной северо-восточной Польши. Большевистское руководство «по доброй воле и на вечные времена отказалось от всех суверенных прав России над литовским народом и его землями».
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Польша являлась независимым государством, которое свое существование прекратила в том числе благодаря действиям Российской империи в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. Поэтому заявления о том, что после распада Российской империи образовалось новое государство – Польша, демонстрируют полное незнание истории создателями видеосюжета. После падения Российской империи Польша провозгласила независимость и восстановила свою государственность. С историей Польши можно ознакомиться здесь. Литва, точнее Великое Княжество Литовское, также была независимым государством.
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Китайский дипломат не говорил того, что ему приписывают авторы видеоролика. В начале весны этого года Лу Шай, посол Китая во Франции, во время телевизионного интервью заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран». Однако через несколько дней, министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой сообщил, что "Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества». С историей скандала можно ознакомиться здесь.
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«Нахождение» стран Балтии в составе Советского Союза, в результате якобы «народного волеизъявления» было оккупацией, а не просто «размещением контингента Красной армии на территории Литвы, Латвии и Эстонии», сопряженной с массовыми репрессиями и невозможностью для народов этих трех стран самостоятельно определять свою судьбу в течение пяти десятилетий. В результате депортаций и репрессий в разные уголки СССР было насильно вывезено более 130 000 тысяч жителей Литвы. Всего из-за насилия, террора, голода и непосильного труда скончались около 28 000 тысяч человек.
Действия СССР оцениваются именно как оккупация с последующей аннексией независимых государств. США никогда не признавали аннексии Латвии, Литвы и Эстонии. Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение (в состав страны) и аннексию. В 1983 году Европейский парламент осудил произошедшее, как оккупацию и использовал в этом отношении такие понятия, как «оккупация» и «незаконная инкорпорация».
- Источники
- 30-летие членства стран Балтии в ООН
- Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией
- Советско-латвийский мирный договор. Признание независимости Латвии
- Московский договор (РСФСР — Литва, 1920)
- Лига Наций – состав
- Страны НАТО – история расширения Североатлантического Альянса
- Энциклопедия Британника – история Польши
- Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета
- Оккупация и аннексия стран Балтии
- США никогда не признавали аннексии Латвии, Литвы и Эстонии