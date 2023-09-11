Правда, что "Россия может оспорить суверенитет Прибалтики"?

Польша являлась независимым государством, которое свое существование прекратила в том числе благодаря действиям Российской империи в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях. Поэтому заявления о том, что после распада Российской империи образовалось новое государство – Польша, демонстрируют полное незнание истории создателями видеосюжета. После падения Российской империи Польша провозгласила независимость и восстановила свою государственность. С историей Польши можно ознакомиться здесь . Литва, точнее Великое Княжество Литовское, также была независимым государством. _________

Китайский дипломат не говорил того, что ему приписывают авторы видеоролика. В начале весны этого года Лу Шай, посол Китая во Франции, во время телевизионного интервью заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран». Однако через несколько дней, министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой сообщил, что "Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества». С историей скандала можно ознакомиться здесь.

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