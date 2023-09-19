Правда, что "рис и макароны делают из пластика"?

Слухи о том, что вместо настоящего риса можно купить рис, не выращенный естественным путем, а созданный из пластмассы, в Китае циркулируют в социальных сетях как минимум с 2010 года. Причиной его возникновения стало вирусное видео из Китая, на котором показан работник, производящий белые пластиковые гранулы, внешне напоминающие рис. Многие пользователи тогда решили, что на видео показан процесс изготовления поддельной крупы, но на самом деле белые гранулы на видео – это наполнители для различных упаковок. Подробно узнать, как появился миф о том, что вместо настоящего риса можно купить пластиковый – можно здесь и здесь.