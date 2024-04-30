Правда, что “реальная причина изменения климата – это внешнее космическое излучение”?

“Реальная причина изменения климата – это внешнее космическое излучение. Если бы на планете никого не было, это все равно происходило бы, так как это происходит на других планетах нашей солнечной системы, где никого нет, и никто не ездит на машинах. Будет много землетрясений, потому что между верхней мантией и корой магма будет более текучей и жидкой. Будет больше ураганов и торнадо, и все это из-за поступающего солнечного тепла. Это действительно конец света.”