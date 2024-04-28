Правда, что "произойдет инверсия полюсов и гигантская вспышка на солнце, в результате чего Европа будет погребена под слоем льда и снега"?

Эксперт, который в видеоролике предвещает всепланетную, климатическую катастрофу — это Дуглас Вогт, которого представляют, как серьезного ученого и профессионального члена Геологическое общество Америки . Однако мы выяснили, что достаточно заплатить чуть больше ста долларов в год, дабы стать профессиональным членом Геологического общества Америки. Очевидно, что Дуглас Вогт креативно доработал одну из конспирологических теорий, в частности, теорию о катастрофическом сдвиге полюсов Земли. Также приглашаем наших читателей ознакомиться с материалом наших коллег из издания AAP, о конспирологической теории климатических циклов в двенадцать тысяч лет.

Гигантские вспышки на Солнце случаются, но они не вызывают таких катастрофических последствий, как говорится в видеоролике. Инверсия полюсов – это естественный процесс, который происходит на протяжении миллионов лет. Нет никаких оснований полагать, что он произойдет в 2024 году или вообще в ближайшее время. Заявление, что Европа будет погребена под многометровым слоем льда и снега в течение нескольких месяцев, после инверсии полюсов, не соответствует научным данным. Ледниковые периоды развиваются в течение тысячелетий, а не месяцев или лет. В прошлом вращение, наклон и орбита Земли были основной причиной изменений, продолжавшихся в течение длительных периодов времени. Они меняются настолько медленно, что сегодня это не является причиной глобального потепления и изменения климата. Подробнее прочитать об этом можно здесь.