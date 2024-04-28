Правда, что "произойдет инверсия полюсов и гигантская вспышка на солнце, в результате чего Европа будет погребена под слоем льда и снега"?

Teiginiai
“У нас сейчас 2024 год. Через шесть, семь месяцев произойдет инверсия полюсов и гигантская вспышка на солнце. В результате чего Европа будет погребена под многометровым слоем льда и снега. В прошлый раз (видимо, имеется в виду ледниковый период – ред.) там никто не жил тысячу лет, пока не растаял снег и лед. Европейцам придется уходить в сторону Африки, выжить они смогут только там. То же самое произойдет на всем восточном побережье США”.
Verdiktas
Научных доказательств, подтверждающих, что инверсия полюсов Земли или гигантская вспышка на Солнце произойдут в ближайшее время, не существует. Инверсия магнитных полюсов – это естественный процесс, который происходит на протяжении миллионов лет. Нет никаких оснований полагать, что он произойдет в 2024 году или вообще случится в ближайшее время. Гигантские вспышки на Солнце случаются, но они не вызывают таких катастрофических последствий, как говорится в видеоролике. Наш вердикт – видеоролик пропагандирует псевдонаучные теории.
Melo detektoriaus komentaras
Эксперт, который в видеоролике предвещает всепланетную, климатическую катастрофу — это Дуглас Вогт, которого представляют, как серьезного ученого и профессионального члена Геологическое общество Америки. Однако мы выяснили, что достаточно заплатить чуть больше ста долларов в год, дабы стать профессиональным членом Геологического общества Америки. Очевидно, что Дуглас Вогт креативно доработал одну из конспирологических теорий, в частности, теорию о катастрофическом сдвиге полюсов Земли. Также приглашаем наших читателей ознакомиться с материалом наших коллег из издания AAP, о конспирологической теории климатических циклов в двенадцать тысяч лет.
Гигантские вспышки на Солнце случаются, но они не вызывают таких катастрофических последствий, как говорится в видеоролике. Инверсия полюсов – это естественный процесс, который происходит на протяжении миллионов лет. Нет никаких оснований полагать, что он произойдет в 2024 году или вообще в ближайшее время. Заявление, что Европа будет погребена под многометровым слоем льда и снега в течение нескольких месяцев, после инверсии полюсов, не соответствует научным данным. Ледниковые периоды развиваются в течение тысячелетий, а не месяцев или лет. В прошлом вращение, наклон и орбита Земли были основной причиной изменений, продолжавшихся в течение длительных периодов времени. Они меняются настолько медленно, что сегодня это не является причиной глобального потепления и изменения климата. Подробнее прочитать об этом можно здесь.
Повторимся: изменения орбиты Земли вокруг Солнца, а также изменения наклона и колебания земной оси могут привести к охлаждению или потеплению климата Земли, поскольку они изменяют количество энергии, которую наша планета получает от Солнца. Эти изменения, известные, как циклы Миланковича, вызывают изменения климата в масштабах тысяч лет. Они не приводят к быстрому потеплению, которое Земля испытала за последние 100 лет.
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Крис Киркланд, профессор, возглавляющий группу временных шкал минеральных систем в Университете Кёртина: “Хотя существуют орбитальные или внутренние циклы, которые управляют геологическими процессами (отвечают за наши дни, времена года, на миллионы лет, связанные с распадом плит и столкновением плит ), я не знаю ни одного внутреннего механизма, который управлял бы процессом в течение 12 000 летних циклов”.
Рассел Дрисдейл, профессор Школы географии, наук о Земле и атмосфере Мельбурнского университета: “За 50-60 с лишним лет детальных исследований климата прошлого в геологических записях не было никаких доказательств того, что существовали какие-либо климатические циклы, происходящие с периодом в 12 000 лет”.
- Источники
- Геологическое общество Америки
- Энциклопедия Британника – Ледниковый период
- Антинаучная теория катастрофического сдвига полюсов
- Возможно ли кардинальное смещение магнитных полюсов? И какова вероятность, если да?
- Вращение, наклон и орбита Земли – краткая информация
- Почему циклы Миланковича не могут объяснить нынешнее потепление Земли