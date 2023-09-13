Правда, что "проект HAARP – это система климатологического оружия, которая вызывает ураганы"?

Учёные отмечают, что конспирологические теории значительно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше. Кстати, подобная установка (точнее, даже несколько) есть у России – нагревной стенд «Сура».

Проект «Голубой луч», о котором упоминают создатели видео, также является очередной конспирологической теорий. По мнению сторонников теории существования «Голубого луча», НАСА и ООН начали использовать чрезвычайно сложные технологии. В результате их использования все население планеты увидит в небе симуляцию/голограмму, созданную с помощью спутников, расположенных в разных точках Земли. По заговору, с помощью этого метода и в сотрудничестве с Антихристом, будет создана симуляция/голограмма Второго пришествия, и все люди на Земле будут объединены под единой религией в рамках «Голубого Луча». Таким образом, установление тотального контроля станет проще, и другие этапы, необходимые для установления «Нового мирового порядка», также не займут много времени.