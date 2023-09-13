Правда, что "проект HAARP – это система климатологического оружия, которая вызывает ураганы"?

Тезисы
Проект HAARP существует на самом деле. И все, что сейчас происходит с погодой, это результат его применения. Эксперты подтверждают, что проект HAARP — это мощная система климатологического и геофизического вооружения, специально спроектированная для манипулирования погодой и создания «естественных» катастроф. Существует мнение, что HAARP используется для создания ураганов, землетрясений, засух и наводнений, которые «заказывают тайные правители мира». Создатели HAARP также запустили проект «Blue Beam” для сокращения популяции планеты.
Вердикт
Этот видеоролик представляет собой смесь конспирологических предположений и недопонимания принципов работы реального научного оборудования. Ни климатического, ни тектонического оружия не существует. Система HAARP используется для исследования ионосферы Земли и не обладает возможностями, которые ей приписывают создатели видеосюжета.
Комментарий Детектор лжи
HAARP– High Frequency Active Auroral Research Program – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн. Это американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением. С помощью HAARP исследователи могут создавать плазменные образования и изменять их структуру, использовать ионосферу в качестве антенны для генерации низкочастотных волн, вызывать слабое свечение, напоминающее полярное сияние, и многое другое.
Учёные отмечают, что конспирологические теории значительно переоценивают способности объекта и выходят за рамки естественных наук. Мощность излучения HAARP мала даже в сравнении с разрядом молнии (за сутки в атмосфере вспыхивают 50−100 молний), а энергия солнечного ветра намного выше. Кстати, подобная установка (точнее, даже несколько) есть у России – нагревной стенд «Сура».
Проект «Голубой луч», о котором упоминают создатели видео, также является очередной конспирологической теорий. По мнению сторонников теории существования «Голубого луча», НАСА и ООН начали использовать чрезвычайно сложные технологии. В результате их использования все население планеты увидит в небе симуляцию/голограмму, созданную с помощью спутников, расположенных в разных точках Земли. По заговору, с помощью этого метода и в сотрудничестве с Антихристом, будет создана симуляция/голограмма Второго пришествия, и все люди на Земле будут объединены под единой религией в рамках «Голубого Луча». Таким образом, установление тотального контроля станет проще, и другие этапы, необходимые для установления «Нового мирового порядка», также не займут много времени.
- Источники
- HAARP – программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн
- Заговоры HAARP: Путеводитель по конспирологическим теория о правительственных исследованиях на Аляске
- „Cура” – российский аналог HAARP
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