Правда, что прививки "знаменитостям делали при помощи бутафорских шприцов"?

Тезисы
Видео демонстрирует кадры с процессом использования бутафорского шприца, весь видеоряд сопровождает надпись – "вот таким шприцем колят высокопоставленных особ – вжик и готово?"
Вердикт
Видеофейк распространяется в социальных сетях и интернете практически с начала международной кампании по вакцинации от коронавируса COVID-19. Однако доказательств, что такие шприцы использовались для вакцинации политиков или известных людей – нет. Наш вердикт: такие обвинения – манипуляция и фейк.
Комментарий детектор лжи
Бутафорские шприцы такого типа используются во время фото и видеосъемок чтобы сымитировать введение препаратов или прием наркотиков. По похожему принципу работают бутафорское холодное оружие, которое используется в ТВ и кинопродукции. Всю эту продукцию можно без особых проблем приобрести в разных интернет-магазинах.
Бутафорские шприцы легко отличить от настоящих, которые используются медиками. Шприц-обманка внутри белый (или другого цвета), так маскируется емкость, в которую переходит жидкость. На фото и видео четко видно, что для вакцинации и политиков и знаменитостей используются настоящие, а не бутафорские шприцы-обманки. Здесь можно посмотреть репортаж, во время которого велись съемки вакцинации Гитанаса Науседы, президента Литвы. Четко и ясно видно, что медсестра для того, чтобы ввести президенту вакцину от коронавируса, использовала обычный медицинский шприц, а не бутафорский. Настоящий, а не бутафорский шприц использовался и для вакцинации Ингриды Шимоните, премьер-министра Литвы.
На сегодняшний день во всем мире около 5.5 миллиарда человек получило хоть одну дозу вакцины против COVID-19. Большинство из них получило свою прививку от коронавируса совсем не перед камерами, а поэтому ни у них, ни у медперсонала не было никакой нужды фальсифицировать введение вакцины.