Правда, что "прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых"?

 
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Pervargimas
Pervargimas
ФОТО: Shutterstock
Проверяем, правду или нет говорили создатели видеоролика, когда цитировали слова Жака Аттали - экономиста и футуролога из Франции о том, что „прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых”.

Teiginiai

В 1981 году Жак Аттали сообщил в интервью: „прививка – это способ очистки общества от старых, больных, трусливых и глупых. В будущем речь пойдет о поиске способа сокращения популяции. Начнем со старых, потому что, как только они превышают 60–65 лет, то это начинает дорого обходиться обществу…Мы также, очевидно, не сможем протестировать миллионы и миллионы людей на интеллект, поэтому мы создадим или спровоцируем пандемию, нацеленную на конкретных людей. Настоящий экономический кризис, вирус, поражающий старых и толстых и неважно каких еще. И слабые поддадутся ему, а испуганные и глупые поверят в него и еще будут просить лечить их нашими же препаратами.”

Verdiktas

Слова Жака Аттали вырваны из контекста, превратно истолкованы и частично сфабрикованы. На самом деле французский экономист ничего подобного не только не говорил, но даже об этом и не заикался. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Жак Аттали, известный французский экономист, автор и предприниматель, около десяти лет занимал пост советника президента Франции Франсуа Миттерана. Впоследствии он возглавил Европейский банк реконструкции и развития, став его первым президентом. Конспирологи часто распространяют разнообразные теории о жизни и деятельности Аттали, но 1984 году Жак Аттали даже выиграл во французском суде дело о клевете — об этом сообщила французская газета Le Monde. Суд тогда согласился с тем, что, несмотря на свое высказывание, политик не призывал уничтожать стариков, как это поняли некоторые его оппоненты. По мнению суда, обвинение Жака Аттали в поддержке „геноцида пожилых людей” — клевета. Отметим, что в книгах Аттали никаких следов цитаты о том, что будет вызвана искусственная пандемия – нет. Теорию о том, что Жак Аттали „предсказал” пандемию и вакцинацию, опровергли наши коллеги из издания Snopes. Сам Аттали комментирует для AFP откровения конспирологов следующим образом: “этот текст (который цитируют конспирологи – ред.) полностью выдуман... и никоим образом не похож на первоначальный отрывок”. Аттали ни тогда, ни сейчас не поддерживал эвтаназию пожилых людей.
Скриншот из социальных сетей

Автор видеоролика, когда ссылаются на интервью Аттали в 1981 году, вероятно, имеют в виду интервью, которое Аттали дал журналисту Мишелю Саломону и было опубликовано в книге „L’avenir du Futur” (Future life). Однако в этой книге нет цитаты Жака Аттали, в которой бы говорилось о сокращении населения планеты. Жак Аттали лишь отметил, что человек, который старше 60 – 65 лет, живет больше, чем производит, и это стоит обществу дороже. В другой цитате Аттали сказал: гораздо лучше, чтобы человеческая машина внезапно останавливалась, а не постепенно деградировала. Аттали объяснил, что целью индустриального общества должно быть не увеличение продолжительности жизни, а обеспечение того, чтобы человек в течение установленного периода жизни жил как можно лучше, и его расходы на здравоохранение были как можно меньшими.

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