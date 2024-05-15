Правда, что "президент США Джо Байден заявил, будто Америке сейчас не до Зеленского и Украины"?

Teiginiai
Президент США Джо Байден заявил, что Америке сейчас не до Зеленского и Украины, поскольку на носу выборы, поэтому внимание к Украине и Израилю будет уменьшено – “поматросили и бросили”.
Verdiktas
Мы внимательно проверили, действительно ли президент США Джо Байден, говорил что Америке сейчас не до Зеленского и Украины и выяснили, что видеоролик – примитивная манипуляция. Байден ничего подобного не говорил и не заявлял, более того, он подписал ряд указов, которые предусматривают выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Наш вердикт – видеоролик ложь и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Чтобы убедиться — цитата Джо Байдена об Украине и Израиле от начала и до конца выдумка и манипуляция — достаточно ознакомиться с официальным сайтом Белого Дома, где можно найти все высказывания президента США. Более того, в конце апреля Байден подписал законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов. На помощь Украине будет выделено почти 61 млрд долларов из этой суммы.
Выступая после подписания закона, Байден однозначно высказался по поводу Владимира Путина: „Мы все вместе выступаем против этого жестокого диктатора. Как я уже несколько месяцев доказывал, это прямо, непосредственно отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Если банда Путина одержит победу на Украине, следующим шагом российских сил вполне может стать прямое нападение на союзника по НАТО, и вы все прекрасно знаете: первое, что приходит на ум, — это пятая статья Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одного является нападением на всех. Если Путин нападает на союзника по НАТО, как он сегодня нападает на Украину, у нас не будет другого выбора, кроме как прийти им на помощь, точно так же, как наши союзники по НАТО пришли нам на помощь после терактов 11 сентября. Вот почему мы сейчас увеличиваем поддержку Украины, чтобы остановить Путина и не втянуть США в войну в Европе и в будущем”, – добавил президент США.
Более того, в первой половине мая США выделили Украине военную помощь на 400 млн долларов. В новый пакет американской помощи Украине, по данным СМИ, могут войти боеприпасы для NASAMS, ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, MRAP, Javelin и другая техника.