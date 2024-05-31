Правда, что "президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР"?

Teiginiai
“Важная новость для людей, рожденных в СССР. Владимир Путин подписал указ о выплате в 85 тыс. рублей (875 – евро) людям, рожденным с 1948 по 1998 годы, рожденные с 1946 года по 1991 годы получат 107 тыс. рублей (1103 – евро),“ – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Президент России таких указов, о которых сообщают создатели видеоролика, не подписывал, а само видео, скорее всего, банальное мошенничество и попытка завладеть данными доверчивых пользователей интернета. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Для того, чтобы убедиться - информация, которую распространяют в социальных сетях, будто „президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР с 1946 по 1998 годы“, является ложной, мы внимательно проверили не только правовую базу как принятых, так и обсуждаемых проектов и нормативных правовых актов Российской Федерации, но сайт президента РФ и сайт Государственной думы РФ.
Ни один из вышеупомянутых официальных источников информации не содержит никаких данных о том, что глава России мог подписать такой закон о выплатах людям, родившимся в СССР. На всякий случай еще раз напоминаем, что стоит внимательно и критично воспринимать информацию, которая распространяется в социальных сетях, так как за ее распространением могут стоять мошенники.