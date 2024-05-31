2024.05.31 15:55

Правда, что "президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР"?

 
ru.DELFI.lt
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas
ФОТО: Sputnik | AP / Scanpix

„Президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР с 1946 по 1998 годы,“ – сообщают создатели видеоролика, который распространился в социальных сетях. На самом же деле президент России таких указов не подписывал, а сам видеоролик, скорее всего, банальное мошенничество и попытка завладеть данными доверчивых пользователей интернета.

Teiginiai

“Важная новость для людей, рожденных в СССР. Владимир Путин подписал указ о выплате в 85 тыс. рублей (875 – евро) людям, рожденным с 1948 по 1998 годы, рожденные с 1946 года по 1991 годы получат 107 тыс. рублей (1103 – евро),“ – сообщают создатели видеоролика.

Verdiktas

Президент России таких указов, о которых сообщают создатели видеоролика, не подписывал, а само видео, скорее всего, банальное мошенничество и попытка завладеть данными доверчивых пользователей интернета. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

Melo detektoriaus komentaras

Для того, чтобы убедиться - информация, которую распространяют в социальных сетях, будто „президент Российской Федерации подписал указ о выплатах от восьмисот до тысячи ста евро людям, рожденным в СССР с 1946 по 1998 годы“, является ложной, мы внимательно проверили не только правовую базу как принятых, так и обсуждаемых проектов и нормативных правовых актов Российской Федерации, но сайт президента РФ и сайт Государственной думы РФ.

Скриншот из социальных сетей

Ни один из вышеупомянутых официальных источников информации не содержит никаких данных о том, что глава России мог подписать такой закон о выплатах людям, родившимся в СССР. На всякий случай еще раз напоминаем, что стоит внимательно и критично воспринимать информацию, которая распространяется в социальных сетях, так как за ее распространением могут стоять мошенники.

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