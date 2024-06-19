Правда, что "правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях"?

Teiginiai
“Исследователи давно выяснили, что правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях. Людьми управляют клоны. В одном из телевизионных интервью Кортни Кардашьян была замечена в трансовом состоянии, повторяя одну и ту же фразу снова и снова – это выглядело так, будто она находилась под чьим-то контролем. Кортни вела себя, как робот, ожидающий команды. Этот инцидент напоминает случай с американской певицей, которая однажды на сцене начала дергаться, будто произошел сбой в системе“, – заявляют создатели видеоролика.
Verdiktas
Клонирование людей запрещено. Во-вторых, поведение людей может быть странным по разным причинам, и это не значит, что они клоны. Наш вердикт – видеоролик является ничем иным, как очередной теорией заговора, у которой нет никаких подтверждений, кроме вымыслов создателей видеоклипа
Melo detektoriaus komentaras
1) „Правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях“: клонирование, как научная процедура, существует. Ученые считают, что технологический уровень развития позволяет клонировать человека. Однако это вовсе не означает, что имеет место процесс клонирования людей. Во-первых, клонирование людей в большинстве стран под запретом, во-вторых, идея клонирования людей является более чем сомнительной процедурой с точки зрения этических норм и вызывает разногласия и споры. Отметим, что первое успешное клонирование млекопитающего, овцы Долли, было проведено в 1996 году. Технологии клонирования в настоящее время применяются преимущественно в сельском хозяйстве и медицинских исследованиях.
2) „Клонов популярных людей, используют для управления массами“: публичные выступления знаменитостей часто анализируются и интерпретируются различными способами. Люди могут демонстрировать повторяющееся поведение по различным причинам, включая стресс, усталость или проблемы со здоровьем. Кортни Кардашьян до сих пор вспоминает то свое интервью, которое стало вирусным и которое, по мнению конспирологов, доказывает, что Кортни то ли клон, то ли робот. Подробно прочитать об этом событии из жизни Кортни Кардашьян и о том, как сама звезда его воспринимает – можно здесь. Кэти Перри, американская поп-звезда, у которой во время концерта якобы закрылся глаз, что вызвало подозрения со стороны конспирологов – вскоре после этого разместила пост в социальной сети Instagram и посмеялась над сторонниками теорий заговора. По ее словам, это был запланированный трюк, чтобы привлечь дополнительное внимание.
Источники
С появления овечки Долли прошло 27 лет: что за это время изменилось в клонировании
„Один из самых знаковых телевизионных сюжетов всех времен“: Кортни Кардашьян вспоминает ЭТО неловкое вирусное интервью австралийскому утреннему шоу