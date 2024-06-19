2024.06.19 12:04

Правда, что "правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях"?

 
ru.DELFI.lt
Рианна на вечеринке по случаю запуска кроссовок FENTY x PUMA Creeper Phatty Earth Tone в Лондоне 17 апреля 2024 года (слева) и Кэти Перри на 35-м ежегодном весеннем обеде Colleagues и показе мод Oscar de la Renta
Рианна на вечеринке по случаю запуска кроссовок FENTY x PUMA Creeper Phatty Earth Tone в Лондоне 17 апреля 2024 года (слева) и Кэти Перри на 35-м ежегодном весеннем обеде Colleagues и показе мод Oscar de la Renta
ФОТО: TT NYHETSBYRÅN | AP / Scanpix

„Правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях“, – говорится в видеоролике, который вызвал интерес у пользователей социальных сетей. Мы решили проверить, какими доказательствами пользуются авторы видео, чтобы доказать свою правоту. И выяснили кое-что интересное.

Teiginiai

“Исследователи давно выяснили, что правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях. Людьми управляют клоны. В одном из телевизионных интервью Кортни Кардашьян была замечена в трансовом состоянии, повторяя одну и ту же фразу снова и снова – это выглядело так, будто она находилась под чьим-то контролем. Кортни вела себя, как робот, ожидающий команды. Этот инцидент напоминает случай с американской певицей, которая однажды на сцене начала дергаться, будто произошел сбой в системе“, – заявляют создатели видеоролика.

Verdiktas

Клонирование людей запрещено. Во-вторых, поведение людей может быть странным по разным причинам, и это не значит, что они клоны. Наш вердикт – видеоролик является ничем иным, как очередной теорией заговора, у которой нет никаких подтверждений, кроме вымыслов создателей видеоклипа

Melo detektoriaus komentaras

1) „Правительства обладают технологиями клонирования знаменитостей для использования их влияния в своих целях“: клонирование, как научная процедура, существует. Ученые считают, что технологический уровень развития позволяет клонировать человека. Однако это вовсе не означает, что имеет место процесс клонирования людей. Во-первых, клонирование людей в большинстве стран под запретом, во-вторых, идея клонирования людей является более чем сомнительной процедурой с точки зрения этических норм и вызывает разногласия и споры. Отметим, что первое успешное клонирование млекопитающего, овцы Долли, было проведено в 1996 году. Технологии клонирования в настоящее время применяются преимущественно в сельском хозяйстве и медицинских исследованиях.

Скриншот из социальных сетей

2) „Клонов популярных людей, используют для управления массами“: публичные выступления знаменитостей часто анализируются и интерпретируются различными способами. Люди могут демонстрировать повторяющееся поведение по различным причинам, включая стресс, усталость или проблемы со здоровьем. Кортни Кардашьян до сих пор вспоминает то свое интервью, которое стало вирусным и которое, по мнению конспирологов, доказывает, что Кортни то ли клон, то ли робот. Подробно прочитать об этом событии из жизни Кортни Кардашьян и о том, как сама звезда его воспринимает – можно здесь. Кэти Перри, американская поп-звезда, у которой во время концерта якобы закрылся глаз, что вызвало подозрения со стороны конспирологов – вскоре после этого разместила пост в социальной сети Instagram и посмеялась над сторонниками теорий заговора. По ее словам, это был запланированный трюк, чтобы привлечь дополнительное внимание.

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