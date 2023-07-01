Правда, что "Польская армия бросается на Восток"?

Тезисы
"На стороне украинской армии в бой против российских войск, на границе с Харьковской и Белгородской областями вступил спецназ вооруженных сил. Украинцы применяют немецкие танки Леопарды и французские ЛекЛерки. В венгерской прессе сообщают: “вместе с польскими частями, украинские диверсанты ворвались в Белгород. Польский спецназ начал боевые действия на российской территории. Польша без объявления войны напала на Россию", - сообщает своим зрителям российский журналист Андрей Угланов.
Вердикт
Во всем видеоролике на протяжении почти двадцати минут, Угланов не предоставил ни одного доказательства своим заявлениям, постоянно ссылаясь на неназванные, сомнительные источники информации и манипулируя фактами. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Впервые в своем видео Угланов соврал, когда сообщил, что в военных действиях, в Украине используются французские танки ЛеКлерк. Украина получила существенную помощь в виде поставок западной военной техники, в том числе различных модификаций современные танки – Леопард 2 и колесные танки AMX-10RC, однако танки ЛеКлерк в этот список пока не входят.
22 мая "Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. Руководство "Русского добровольческого корпуса" не подтвердил участие бойцов "Польского добровольческого корпуса" в боевых действиях на территории Российской Федерации.
Цитируем: "Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины. Несмотря на такие ограничения, мы всё равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями".
Никакие бои на территории города Белгород не велись, никакие выдуманные Углановым "части регулярной польской армии", вошедшие в Россию с территории Украины в город не врывались. Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заняли несколько сел на территории Белгородской области и затем отошли в Украину. "Польский добровольческий корпус" является добровольческим формированием в состав, которого входят добровольцы и волонтеры и никоим образом не может считаться частью регулярной армии Польши, либо спецназом польской армии.
Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил:
"Польский добровольческий корпус", о котором пишут СМИ, никоим образом не связан с польскими вооруженными силами или каким-либо учреждением Республики Польша. Действия польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе против России, не следует отождествлять с польскими властями".
- Источники
- Список военной помощи Украине во время русско-украинской войны
- Русский добровольческий Корпус – официальный канал в мессенджере Телеграм
- Официальное заявление РДК относительно бойцов Польского Добровольческого Корпуса (ПДК)
- Бои в Белгородской области и другие события 453-го дня войны
- Польский Добровольческий Корпус – официальный канал в мессенджере Телеграм
- Заявление Станислав Жарина, пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши