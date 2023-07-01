Правда, что "Польская армия бросается на Восток"?

Впервые в своем видео Угланов соврал, когда сообщил, что в военных действиях, в Украине используются французские танки ЛеКлерк. Украина получила существенную помощь в виде поставок западной военной техники, в том числе различных модификаций современные танки – Леопард 2 и колесные танки AMX-10RC, однако танки ЛеКлерк в этот список пока не входят.

Во всем видеоролике на протяжении почти двадцати минут, Угланов не предоставил ни одного доказательства своим заявлениям, постоянно ссылаясь на неназванные, сомнительные источники информации и манипулируя фактами. Наш вердикт – манипуляция и фейк.

"На стороне украинской армии в бой против российских войск, на границе с Харьковской и Белгородской областями вступил спецназ вооруженных сил. Украинцы применяют немецкие танки Леопарды и французские ЛекЛерки. В венгерской прессе сообщают: “вместе с польскими частями, украинские диверсанты ворвались в Белгород . Польский спецназ начал боевые действия на российской территории. Польша без объявления войны напала на Россию", - сообщает своим зрителям российский журналист Андрей Угланов.

22 мая "Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово. Руководство "Русского добровольческого корпуса" не подтвердил участие бойцов "Польского добровольческого корпуса" в боевых действиях на территории Российской Федерации.

Цитируем: "Что касается боевых действий на территории Российской Федерации, бойцы ПДК обеспечивают конвой пленных, военную и медицинскую логистику, но только в пределах государственной границы Украины. Несмотря на такие ограничения, мы всё равно искренне благодарим их за неоценимый вклад в общее дело и всегда включаем их в планирование и делимся с ними нашими трофеями".