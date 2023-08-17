Правда, что "по принципу окна Овертона пытаются легализовать использование в пищу человеческой плоти"?

Тезисы
«Нам предлагают попробовать на вкус человеческое мясо. На Каннском фестивале приз получил веганский бургер со вкусом человеческого мяса от шведской компании Oumph! Его изготовители утверждают, что идеально воспроизвели вкус человеческого мяса. Представитель менеджмента компании сказал: «что наша миссия — изменить взгляд на продукты питания». Ранее в лондонском музее продемонстрировали стейк из человеческого мяса, выращенный в лабораторных условиях. Что это, веяние новой моды или применение технологии Овертона?».
Вердикт
Идея легализации каннибализма и потребления в пищу человеческой плоти, которую в видеоролике продвигают его авторы, является конспирологической теорией: это тот случай, когда люди ищут скрытые мотивы или заговоры за определенными событиями или тенденциями. Маркетинговый трюк компании Oumph! с производством веганского бургера со вкусом человеческой плоти не означает, что начинается кампания по легализации каннибализма. Сторонники теорий заговора и в этом, и в других случаях, обожают ссылаться на концепцию окна Овертона, однако превратно ее интерпретируют и делают совершенно неверные выводы. Наш вердикт – видеосюжет ничто иное, как и манипуляция и фейк.
Комментарий Детектор лжи
Использование растительных ингредиентов для создания продуктов со вкусом мяса — это тенденция, которая набирает популярность. Однако это не связано с перспективой реального потребления в пищу человеческой плоти или призывами к легализации каннибализма. В современном мире каннибализм осуждается и наказывается.
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Теорию в середине 1990-х годов разработал Джозеф Овертон — вице-президент мичиганского Mackinac Center for Public Policy (Центр публичной политики Макино). В 2003 году Овертон погиб в авиакатастрофе и при жизни не успел сделать теорию известной — позже ее доработали его коллеги. Концепция была известна лишь в узких кругах, пока в 2010 году журналист Гленн Бек не выпустил роман «Окно Овертона», который, с одной стороны, принес концепции невероятную популярность, а с другой — превратил ее в основу для теоретических спекуляций и объяснения конспирологических мифов. С критикой книги можно ознакомиться здесь. Описание того, как на самом деле действует окно Овертона, можно найти на сайте Mackinac Center.
Джозеф Леман, глава Mackinac Center в 2019 году, в интервью The New York Times, объяснил, как на самом деле стоит рассматривать концепцию Овертона: «Окно Овертона» – это описание, а не тактика: изменить его — не означает предлагать экстремальные идеи, чтобы несколько менее экстремальные идеи казались разумными. Теория просто объясняет, как идеи приходят и уходят из моды точно так же, как гравитация объясняет, почему что-то падает на землю».
Отметим, что сам Овертон и его коллеги из Mackinac Center никогда не утверждали, что в общество реально внедрить любую идею. Они лишь описывали концепцию ведения публичной политики.