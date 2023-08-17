Правда, что "по принципу окна Овертона пытаются легализовать использование в пищу человеческой плоти"?

Использование растительных ингредиентов для создания продуктов со вкусом мяса — это тенденция, которая набирает популярность. Однако это не связано с перспективой реального потребления в пищу человеческой плоти или призывами к легализации каннибализма. В современном мире каннибализм осуждается и наказывается .

Теорию в середине 1990-х годов разработал Джозеф Овертон — вице-президент мичиганского Mackinac Center for Public Policy (Центр публичной политики Макино). В 2003 году Овертон погиб в авиакатастрофе и при жизни не успел сделать теорию известной — позже ее доработали его коллеги. Концепция была известна лишь в узких кругах, пока в 2010 году журналист Гленн Бек не выпустил роман «Окно Овертона», который, с одной стороны, принес концепции невероятную популярность, а с другой — превратил ее в основу для теоретических спекуляций и объяснения конспирологических мифов. С критикой книги можно ознакомиться здесь. Описание того, как на самом деле действует окно Овертона, можно найти на сайте Mackinac Center.