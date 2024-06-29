Правда, что „по методике ЦРУ, если вы чувствуете сильную боль, то достаточно сосредоточиться на ней и повторять код 55515 до тех пор, пока боль не утихнет“?

Эффект плацебо – это улучшение состояния пациента, возникающее не благодаря конкретному медицинскому вмешательству, а благодаря вере в его эффективность. Например, если человеку дать таблетку без активного вещества и сказать, что это лекарство от головной боли, у некоторых людей действительно пройдет головная боль. Пример: представьте, что вы выпили обычную воду, но вам сказали, что это чудо-лекарство от усталости. Если вы верите, что оно работает, вы можете почувствовать себя бодрее, даже если это просто вода.Наш мозг контролирует, как мы чувствуем боль. Фокусировка на боли может её усилить, а отвлечение — ослабить. В некоторых случаях повторение определенных фраз или действий, например, кода 55515, может действовать, как своего рода медитация или самовнушение.Эффект плацебо был подтвержден во многих научных исследованиях. Например, журнал Harvard Health публиковал статьи с тезисами, что даже если пациент знает о приёме препарата без действующего вещества, это знание не всегда уменьшает эффект плацебо.