Правда, что „по методике ЦРУ, если вы чувствуете сильную боль, то достаточно сосредоточиться на ней и повторять код 55515 до тех пор, пока боль не утихнет“?

Teiginiai
„Рассекреченные документы Института Монро подтверждают: если у вас есть какая-то физическая боль, вам нужно на ней сосредоточиться, и когда вы на ней сфокусировались, вам нужно начать повторять код 55515 до тех пор, пока боль не утихнет. В отзывах написано, что это помогает огромному количеству людей. Если это правда – тогда вопрос: „Что это, эффект плацебо, или мы действительно живем в матрице и способны себя исцелять, управлять материей силой нашего сознания?“, – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Эффект плацебо может объяснить, почему люди ощущают ослабление боли от таких практик, как повторение кодов. Медитация и самовнушение могут уменьшить боль, но это не значит, что мы живем в матрице или можем управлять материей силой мысли. О коде говорится в рассекреченном документе института Монро: документ можно найти на сайте ЦРУ. Документ рассказывает об одном из секретных проектов американской армии и ЦРУ. Проект был закрыт, так как был признан неэффективным. Впоследствии данные о проекте были рассекречены. На данный момент нет научных доказательств, что мы живем в матрице, или что код 55515 дает возможность самоисцеления. Это, скорее, популярная тема в научной фантастике и философии, чем реальность, подтвержденная наукой. Наш вердикт – мистификация.
Melo detektoriaus komentaras
Эффект плацебо – это улучшение состояния пациента, возникающее не благодаря конкретному медицинскому вмешательству, а благодаря вере в его эффективность. Например, если человеку дать таблетку без активного вещества и сказать, что это лекарство от головной боли, у некоторых людей действительно пройдет головная боль. Пример: представьте, что вы выпили обычную воду, но вам сказали, что это чудо-лекарство от усталости. Если вы верите, что оно работает, вы можете почувствовать себя бодрее, даже если это просто вода.Наш мозг контролирует, как мы чувствуем боль. Фокусировка на боли может её усилить, а отвлечение — ослабить. В некоторых случаях повторение определенных фраз или действий, например, кода 55515, может действовать, как своего рода медитация или самовнушение.Эффект плацебо был подтвержден во многих научных исследованиях. Например, журнал Harvard Health публиковал статьи с тезисами, что даже если пациент знает о приёме препарата без действующего вещества, это знание не всегда уменьшает эффект плацебо.
Медитация и фокусировка также доказано могут помогать — уменьшать боль и стресс. В журнале JAMA (Journal of the American Medical Association) опубликованы исследования о том, что медитация может уменьшить хроническую боль и улучшить качество жизни.
Подробно о проекте „Звездные врата“ можно прочитать здесь. Вкратце: проект „Звездные врата“ – секретное подразделение армии США, созданное в 1977 году в Форт-Миде, штат Мэриленд, Разведывательным управлением Министерства обороны (DIA) и SRI International (калифорнийский подрядчик) для изучения возможностей применения психических явлений в военной и внутренней разведке. На определенном этапе развития проекта к нему подключились эксперты и ученые из института Монро (некоммерческая образовательная и исследовательская организация, занимающаяся исследованием человеческого сознания – ред.). О институте Монро и его деятельности можно узнать здесь и здесь. Проект „Звездные врата“ был закрыт, так как был признан неэффективным. Впоследствии данные о проекте были рассекречены.
Источники
Как схемы в мозге могут привести к обезболиванию без использования опиоидов
Программы медитации для психологического стресса и благополучия: систематический обзор и метаанализ