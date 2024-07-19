Правда, что „по детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила украинская ракета“?

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По детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила ракета украинской противовоздушной обороны
Verdiktas
Главная детская больница Киева „Охматдет“ была поражена российской ракетой Х-10. Несмотря на все усилия российских СМИ и пророссийских блогеров, это подтверждается видеозаписью, на которой ясно видно попадание ракеты в здание больницы, а также различима сама ракета. Видеозапись также показывает, что ракета не была поражена средствами противовоздушной обороны, а беспрепятственно достигла своей цели. Наш вердикт – видеоролики, при помощи которых пророссийская пропаганда пытается доказать, что по больнице пришелся удар украинской противовоздушной ракеты – являются манипуляцией и пропагандой.
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Благодаря наличию видеозаписи, зафиксировавшей момент попадания ракеты в здание токсикологии детской больницы „Охматдет“, можно достаточно точно определить тип использованного оружия. Достаточно внимательно проанализировать стоп-кадры записи, чтобы убедиться: на них четко видны крылья ракеты и характерный внешний турбовентиляторный двигатель под хвостовой частью. Следует отметить, что ракеты систем ПВО, используемых Украиной, не имеют подобных внешних двигателей. Форма ракеты, наличие крыльев и их расположение, характер хвостового оперения, а также внешний турбовентиляторный двигатель позволяют сделать вывод, что это действительно крылатая ракета Х-101. Fot. DELFI_Oxmatdet.pngFot. x.com/ostapyarysh
Этот факт позволяет уверенно исключить версию о попадании украинской ракеты-перехватчика — версию, которой придерживается Министерство обороны Российской Федерации, российские средства массовой информации и пророссийские блогеры в социальных сетях. Нам бы хотелось обратить внимание читателей на то, что внешний турбореактивный двигатель у таких крылатых ракет, как Storm Shadow / SCALP и „Нептун“, которые находятся на вооружении украинских вооруженных сил – отсутствует. Такого турбореактивного двигателя Р95-300 нет ни у противоракет системы Patriot, ни у боеприпасов к ЗРК NASAMS.
Служба безопасности Украины сообщила об изъятии с места удара фрагментов ракеты, включая обломки головного обтекателя (с характерной формой), кожуха двигателя, блока постановки помех (нововведение, появившееся у ракет в ходе войны) и механизма раскрытия крыла. На некоторых фрагментах сохранились серийные номера, что позволило спецслужбе идентифицировать их как части ракеты Х-101.
Conflict Intelligence Team, эксперт по ракетному оружию Фабиан Хоффман, эксперты, опрошенные Би-би-си, исследователи Bellingcat, украинская служба Радио Свобода и наши коллеги из издания Stopfake независимо друг от друга опубликовали расследования удара по детской больнице „Охматдет“ в Киеве и пришли к выводу, что это была российская крылатая ракета Х-101. Отметим, что глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл также заявила о высокой вероятности прямого попадания в больницу, а не в результате перехвата.
Источники
СБУ отримала нові докази, які підтверджують, що росія ударила по „Охматдиту“ ракетою Х-101
Фейк про „Охматдит“: які докази, що по лікарні вдарила російська Х-101, а не NASAMS
По оценке ООН, детская больница на Украине пострадала от российской ракеты
Bellingcat – удар по больнице нанесен крылатой ракетой Х-101 российского производства
Эксперты об ударе по детской больнице в Киеве: „Это была российская ракета“
Разбор российского ракетного удара по киевской больнице „Охматдет“
Фейк: В детскую больницу „Охматдет“ в Киеве попала украинская ракета