2024.07.19 16:29

Правда, что „по детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила украинская ракета“?

 
ru.DELFI.lt
Vaikų ligoninės Kyjive teritorija po raketos smūgio. 2024 m. liepos 19 d., Ukraina, Kijevas
Vaikų ligoninės Kyjive teritorija po raketos smūgio. 2024 m. liepos 19 d., Ukraina, Kijevas
ФОТО: dpa | dpa/picture-alliance

В социальных сетях появились видеоролики, авторы которых убеждают зрителей, что „по детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила ракета украинской противовоздушной обороны“, а не российская крылатая ракета X-101. Создатели роликов обманывают – удар по детской больнице крылатой ракетой X-101 нанесли именно вооруженные силы Российской Федерации.

Teiginiai

По детской больнице „Охматдет“ в Киеве ударила ракета украинской противовоздушной обороны

Verdiktas

Главная детская больница Киева „Охматдет“ была поражена российской ракетой Х-10. Несмотря на все усилия российских СМИ и пророссийских блогеров, это подтверждается видеозаписью, на которой ясно видно попадание ракеты в здание больницы, а также различима сама ракета. Видеозапись также показывает, что ракета не была поражена средствами противовоздушной обороны, а беспрепятственно достигла своей цели. Наш вердикт – видеоролики, при помощи которых пророссийская пропаганда пытается доказать, что по больнице пришелся удар украинской противовоздушной ракеты – являются манипуляцией и пропагандой.

Melo detektoriaus komentaras

Благодаря наличию видеозаписи, зафиксировавшей момент попадания ракеты в здание токсикологии детской больницы „Охматдет“, можно достаточно точно определить тип использованного оружия. Достаточно внимательно проанализировать стоп-кадры записи, чтобы убедиться: на них четко видны крылья ракеты и характерный внешний турбовентиляторный двигатель под хвостовой частью. Следует отметить, что ракеты систем ПВО, используемых Украиной, не имеют подобных внешних двигателей. Форма ракеты, наличие крыльев и их расположение, характер хвостового оперения, а также внешний турбовентиляторный двигатель позволяют сделать вывод, что это действительно крылатая ракета Х-101. Fot. DELFI_Oxmatdet.pngFot. x.com/ostapyarysh

Этот факт позволяет уверенно исключить версию о попадании украинской ракеты-перехватчика — версию, которой придерживается Министерство обороны Российской Федерации, российские средства массовой информации и пророссийские блогеры в социальных сетях. Нам бы хотелось обратить внимание читателей на то, что внешний турбореактивный двигатель у таких крылатых ракет, как Storm Shadow / SCALP и „Нептун“, которые находятся на вооружении украинских вооруженных сил – отсутствует. Такого турбореактивного двигателя Р95-300 нет ни у противоракет системы Patriot, ни у боеприпасов к ЗРК NASAMS.

Скриншот из социальных сетей

Служба безопасности Украины сообщила об изъятии с места удара фрагментов ракеты, включая обломки головного обтекателя (с характерной формой), кожуха двигателя, блока постановки помех (нововведение, появившееся у ракет в ходе войны) и механизма раскрытия крыла. На некоторых фрагментах сохранились серийные номера, что позволило спецслужбе идентифицировать их как части ракеты Х-101.

Conflict Intelligence Team, эксперт по ракетному оружию Фабиан Хоффман, эксперты, опрошенные Би-би-си, исследователи Bellingcat, украинская служба Радио Свобода и наши коллеги из издания Stopfake независимо друг от друга опубликовали расследования удара по детской больнице „Охматдет“ в Киеве и пришли к выводу, что это была российская крылатая ракета Х-101. Отметим, что глава мониторинговой миссии ООН Даниэль Белл также заявила о высокой вероятности прямого попадания в больницу, а не в результате перехвата.

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