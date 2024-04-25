Правда, что "пиво — самый опасный алкогольный напиток, так как содержит фитоэстрогены, аналог женских гормонов"?

Ни эстрадиол, ни эстриол, ни эстрон в состав пива не входят, однако в состав пива входит хмель, а в составе хмеля находятся те самые фитоэстрогены, о воздействии которых предупреждает видеоролик. С научными исследованиями о применении хмеля в медицине можно ознакомиться здесь, а здесь прочитать исследования о воздействии фитоэстрогенов на организм человека. Также нам бы хотелось обратить внимание наших читателей, что фитоэстроген содержится в чае, кофе, капусте, тыкве, грушах, сливах, винограде, арахисе, фасоли, нуте, брокколи, семенах подсолнечника, но употребление этих продуктов не приводит к тому, что женщины становятся мужеподобными а мужчины – женоподобными. Однако нужно понимать, что пиво достаточно калорийный напиток, 0,5 литра пива содержит, как правило, 220 – 225 ккал. Это означает, что 0,5-литровая бутылка пива по калорийности примерно равна 80 граммам картофеля фри, 30 граммам сливочного масла или полутора литрам томатного сока. То есть чем больше и чаще человек выпивает пива, тем больше калорий он получает. Вкупе с малоподвижным образом жизни это может привести к ожирению.