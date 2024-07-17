Правда, что "пища, приготовленная в микроволновой печи, токсичная и не пригодна к употреблению"?

Teiginiai
“Пища, приготовленная в микроволновой печи, ядовитая и не годится для употребления. Правящая элита микроволновыми печками для приготовления пищи не пользуется. Вредность такой пищи была доказана исследованиями швейцарского ученого Гансе Гертеля: такая пища медленно разрушает человека, сначала дегенерирует кров, затем ткань внутренних органов. Гертель доказал, что сначала микроволновое тепло разрушает водяные молекулы, они превращаются в нечто иное, чем вода, что для организма является смертельным ядом. Такая пища вызывает в организме лейкоцитоз, патологический рост холестерина в крови, разрушение сердечно-сосудистой системы и раковые заболевания“, – сообщается в видеоролике.
Verdiktas
На данный момент нет надёжных научных доказательств, что пища, приготовленная в микроволновой печи, является ядовитой, токсичной или вредной для здоровья. Утверждения о вреде микроволновой пищи, которые выдвинул исследователь из Швейцарии Ганс Гертель, не получили признания в научном сообществе и не подтверждаются современными исследованиями. Точно так же современными исследования не подтверждаются и остальные откровения об опасности использования микроволновых печей для приготовления пищи, которые в видеоролике озвучивает Борис Ратников. Наш вердикт – мистификация и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Борис Ратников, генерал-майор запаса ФСБ России. Окончил Московский авиационный институт. В 1990-х годах работал в охране президента Бориса Ельцина. Во время своей карьеры как в ФСБ, так и после выхода в запас активно интересовался парапсихологией, экстрасенсорикой и оккультизмом, получил даже прозвище „кремлевский Мерлин“. Подробнее о Борисе Ратникове можно узнать здесь и здесь.
1) Ядовитость (токсичность) пищи, приготовленной в микроволновой печи: нет доказательств того, что пища, приготовленная в микроволновой печи, является ядовитой или небезопасной для употребления. Микроволновые печи используют электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне для нагрева пищи. Этот процесс не изменяет химический состав пищи таким образом, чтобы она становилась токсичной. Тип излучения, который может вызвать рак, называют ионизирующим излучением. Национальные здравоохранительные организации, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), подтверждают безопасность использования микроволновых печей при правильной эксплуатации;
2) Мнение о том, что правящая элита не использует микроволновые печки: это утверждение основано на предположениях и стереотипах, а не на научных данных. Оно не имеет отношения к научным исследованиям и проверяемым фактам;
3) Исследования швейцарского учёного Ганса Гертеля: Ганс Гертель действительно провёл исследование в конце 1980-х годов, в котором утверждал, что пища, приготовленная в микроволновой печи, может быть вредной для здоровья и вызвать онкологические заболевания. Однако его исследования не были признаны научным сообществом, так как не соответствовали строгим стандартам научного исследования;
4) Влияние микроволнового тепла на водяные молекулы: микроволновое излучение нагревает пищу за счёт возбуждения молекул воды, вызывая их колебания и, следовательно, повышение температуры. Однако утверждение о том, что молекулы воды превращаются в нечто иное, что является смертельным ядом, не соответствует научным фактам. Вода остаётся водой, и её молекулярная структура не меняется под воздействием микроволн;
5) Лейкоцитоз, рост холестерина, разрушение сердечно-сосудистой системы и рак: современные исследования не подтверждают, что употребление пищи, приготовленной в микроволновой печи, вызывает лейкоцитоз, патологический рост холестерина, разрушение сердечно-сосудистой системы или рак. Вредность пищи зависит, скорее, от её состава, а не от способа приготовления.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – все что нужно знать о безопасности микроволновых печей
Американское онкологическое общество – радиочастотное (РЧ) излучение Микроволновые печи: что мы на самом деле знаем о них?