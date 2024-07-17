Правда, что "пища, приготовленная в микроволновой печи, токсичная и не пригодна к употреблению"?

“Пища, приготовленная в микроволновой печи, ядовитая и не годится для употребления. Правящая элита микроволновыми печками для приготовления пищи не пользуется. Вредность такой пищи была доказана исследованиями швейцарского ученого Гансе Гертеля: такая пища медленно разрушает человека, сначала дегенерирует кров, затем ткань внутренних органов. Гертель доказал, что сначала микроволновое тепло разрушает водяные молекулы, они превращаются в нечто иное, чем вода, что для организма является смертельным ядом. Такая пища вызывает в организме лейкоцитоз, патологический рост холестерина в крови, разрушение сердечно-сосудистой системы и раковые заболевания“, – сообщается в видеоролике.