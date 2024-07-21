Правда, что „первая в мире женщина в результате одной беременности родила двенадцать детей, и есть фотографии, которые подтверждают ее рекорд“?

Teiginiai
„Ηe мaть, a ᴦepoй. Онa пepвaя в миpe женщинa, кoтopaя oднoвpeмeннo poдилa 12 дeтeй“, - гласит описание к фотографии, размещенной в социальной сети Instagram.Fot. DELFI_ChildrenFot. Instagram
Verdiktas
Нам удалось выяснить, что на фотографии запечатлена вовсе не женщина, якобы родившая двенадцать детей. Женщина, которую мы видим на фотоснимке — это Мерседес Таламанте. Гигантский живот у Мерседес появился из-за опухоли яичников. К тому моменту, когда хирурги удалили опухоль, она весила шестьдесят килограммов и двести граммов. Пост в социальных сетях вводит в заблуждение, выдает фотографию женщины, у которой опухоль яичников, за фотографию женщины, беременной двенадцатью детьми. Наш вердикт – неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Женщина, которую можно увидеть на фотоснимке — это Мерседес Таламанте, гражданка Мексики. Гигантский живот у Мерседес появился из-за опухоли яичников. К тому моменту, когда хирурги удалили опухоль (в 2014 году – ред.), она весила шестьдесят килограммов и двести граммов. Операция продолжалась около четырех часов. По словам медиков опухоль, которую удалили у Мерседес, одна из самых крупных в истории. Помимо этого Таламантес в результате операции лишилась одного яичника, и ей потребовалась реконструкция брюшной полости, чтобы восстановить нормальное использование мышц средней части тела.В 2018 году похожую операцию перенесла 38-летняя женщина, жительница штата Коннектикут в США, которой также удалили шестидесятикилограммовую опухоль рядом с правым яичником. Команда из двенадцати хирургов оперировала пациентку порядка пяти часов. Согласно отчету 1994 года, одной из самых крупных опухолей, когда-либо удаленных у человека, была опухоль яичника весом 303 фунта (137 килограмм – ред.), удаленная в Стэнфордской больнице в 1991 году.
Официально зарегистрированный в Книге рекордов Гинесса рекорд по рождению девятерых детей, все из которых выжили, принадлежит Халиме Сиссе, гражданке Мали, у которой 4 мая 2021 года в клинике Ain Borja в Касабланке (Марокко) родилось девять детей. Ранее рекорд принадлежал восьми младенцам, родившимся в 2009 году у Нади Сулеман (США), получившей известность, как „Октомама“. Девять близнецов рождаются крайне редко, и до появления детей Сиссе не было зафиксировано ни одного случая, когда девять младенцев из одной семьи выживали бы дольше нескольких часов. Ранее было зафиксировано два случая рождения девяти близнецов: один родился у женщины в Австралии в 1971 году, а другой — у женщины в Малайзии в 1999 году, но ни один из младенцев не прожил больше нескольких дней. Несколько лет назад жительница ЮАР утверждала, что родила сразу десять детей и, таким образом, претендовала на мировой рекорд, но младенцев так и не показали журналистам, поэтому уверенности, что ее слова правда - нет.
Источники
Мексиканка, вес которой резко возрос до 124 килограмм, обнаружила у себя опухоль весом 60 килограмм, когда наконец пошла на осмотр после просьб дочери
Женщина в шоке, ее вес резко вырос до 275 фунтов, и все из-за опухоли яичников весом шестьдесят килограмм
132-килограммовая опухоль яичника удалена у женщины из Коннектикута