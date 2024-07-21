Правда, что „первая в мире женщина в результате одной беременности родила двенадцать детей, и есть фотографии, которые подтверждают ее рекорд“?

Официально зарегистрированный в Книге рекордов Гинесса рекорд по рождению девятерых детей, все из которых выжили, принадлежит Халиме Сиссе, гражданке Мали, у которой 4 мая 2021 года в клинике Ain Borja в Касабланке (Марокко) родилось девять детей. Ранее рекорд принадлежал восьми младенцам, родившимся в 2009 году у Нади Сулеман (США), получившей известность, как „Октомама“. Девять близнецов рождаются крайне редко, и до появления детей Сиссе не было зафиксировано ни одного случая, когда девять младенцев из одной семьи выживали бы дольше нескольких часов. Ранее было зафиксировано два случая рождения девяти близнецов: один родился у женщины в Австралии в 1971 году, а другой — у женщины в Малайзии в 1999 году, но ни один из младенцев не прожил больше нескольких дней. Несколько лет назад жительница ЮАР утверждала, что родила сразу десять детей и, таким образом, претендовала на мировой рекорд, но младенцев так и не показали журналистам, поэтому уверенности, что ее слова правда - нет.