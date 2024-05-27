Правда, что "пандемию COVID-19 и запуск сетей 5G спланировали заранее в целях сокращения населения и тотального контроля"?

Teiginiai
“Между прививками от коронавируса и вводом в эксплуатацию сетей 5G есть связь. И пандемию COVID-19, и запуск сетей 5G спланировали заранее в целях сокращения населения и тотального контроля. В момент пика пандемии коронавируса все страны словно сошли с ума и под копирку делали то, что нужно было глобалистам. И лишь немногие не признавали коронавирус чем-то по-настоящему серьезным. Интересно, что страны, не признавшие опасности COVID-19, были менее подвластны влиянию мирового правительства. Как оказалось, они были правы: коронавирус оказался массовым психозом, выгодным для мирового правительства. Многие уверены, что в составе вакцины были вещества, которые сразу уничтожали слабых, а более сильные даже не подозревают, что их ожидает. Представьте: по всему миру запускается сеть 5G, и все вакцинированные превращаются в послушных зомби”.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике, является конспирологической теорией и не соответствует научным данным и фактам. Вакцины против COVID-19 были разработаны для предотвращения заболевания и спасения жизней, а сети 5G представляют собой следующий шаг в эволюции телекоммуникационных технологий, не имеющий никакого отношения к пандемии. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Связь между прививками от коронавируса и вводом в эксплуатацию сетей 5G: нет никаких научных доказательств, подтверждающих связь между вакцинацией против COVID-19 и запуском сетей 5G. Это утверждение является конспирологической теорией, не имеющей реальных оснований. Все страшилки об опасности сетей 5G являются не более, чем выдумками сторонников конспирологических теорий, и основываются на предположениях, не доказанных фактах. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает, что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет;
Пандемию COVID-19 и запуск сетей 5G спланировали заранее в целях сокращения населения и тотального контроля: нет никаких доказательств, подтверждающих, что пандемия COVID-19 и запуск сетей 5G были заранее спланированы для сокращения населения или тотального контроля. Пандемия была вызвана вирусом SARS-CoV-2, который естественным образом перешел к людям, вероятно, от животных. Сети 5G являются развитием технологии связи, целью которой является повышение скорости и качества передачи данных;
Все страны реагировали на пандемию одинаково, подчиняясь глобалистам: страны реагировали на пандемию COVID-19 по-разному, в зависимости от своих медицинских систем, политических решений и экономических условий. Например, Китай и Новая Зеландия ввели строгие локдауны, в то время как Швеция избрала более мягкий подход;
Страны, не признававшие опасности COVID-19, были менее подвластны влиянию мирового правительства: утверждение о „мировом правительстве” также является конспирологической теорией. Разные страны действительно имели разные подходы к пандемии, но это объясняется внутренними политическими и экономическими факторами, а не влиянием несуществующего мирового правительства;
Коронавирус оказался массовым психозом: коронавирус SARS-CoV-2 вызывает COVID-19, инфекционное заболевание, которое привело к миллионам смертей по всему миру. Это заболевание признано Всемирной организацией здравоохранения и медицинскими сообществами по всему миру реальной и серьезной угрозой;
В вакцинах содержатся вещества, которые уничтожают слабых, а сильные превращаются в зомби с помощью 5G: нет никаких научных доказательств того, что вакцины против COVID-19 содержат вещества, уничтожающие / берущие под контроль людей (с составом вакцин от коронавируса можно ознакомиться здесь – ред.) или что сети 5G могут каким-либо образом контролировать или воздействовать на вакцинированных людей. Это утверждение является чистой выдумкой и не имеет научной основы.
- Источники
- Происхождение вируса SARS-CoV-2
- Как распространяется COVID-19
- Энциклопедия Британника – пандемия COVID-19
- Как страны мира борются с коронавирусом
- Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19
- Как работают вакцины COVID-19
- Данные по заболеванию COVID-19
- Состав вакцин от коронавируса
- Международная комиссии по защите от излучения определяет 5G-сигнал как безопасный
- Всемирная Организация Здравоохранения – доказательств вреда от 5G не существует
- Национальный институт рака – влияние электромагнитных полей и онкологические болезни
- Технология 5G – что это такое
- 5G распространяет коронавирус: разбираем мифы об электромагнитных волнах
- Новый мировой порядок (конспирология)