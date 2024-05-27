Правда, что "пандемию COVID-19 и запуск сетей 5G спланировали заранее в целях сокращения населения и тотального контроля"?

“Между прививками от коронавируса и вводом в эксплуатацию сетей 5G есть связь. И пандемию COVID-19, и запуск сетей 5G спланировали заранее в целях сокращения населения и тотального контроля. В момент пика пандемии коронавируса все страны словно сошли с ума и под копирку делали то, что нужно было глобалистам. И лишь немногие не признавали коронавирус чем-то по-настоящему серьезным. Интересно, что страны, не признавшие опасности COVID-19, были менее подвластны влиянию мирового правительства. Как оказалось, они были правы: коронавирус оказался массовым психозом, выгодным для мирового правительства. Многие уверены, что в составе вакцины были вещества, которые сразу уничтожали слабых, а более сильные даже не подозревают, что их ожидает. Представьте: по всему миру запускается сеть 5G, и все вакцинированные превращаются в послушных зомби”.