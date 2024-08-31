Правда, что „оксид графена распыляют с самолетов, чтобы потом, когда он окажется в организмах людей, включить 5G сети и уничтожить человечество“?

А теперь поговорим о том, может ли 5G-сигнал представлять опасность. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный : его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц. В 2021 году комиссия Европарламента также признала технологию 5G безопасной для людей. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) также сообщает , что доказательств негативного влияния 5G на здоровье людей нет.

Прочитать о возникновении теории „химтрейлов“ можно здесь, а здесь подробно узнать, как появляются инверсионные следы самолетов. Когда горячие и влажные газы, выходящие из двигателей самолета, вступают в контакт с холодным воздухом на высокой высоте, влага из этих газов конденсируется и формирует облака, известные, как следы конденсации или конденсационные следы. В 2016 году Институт науки Карнеги и Калифорнийский университет в Ирвине провели исследование, в ходе которого опросили 77 ведущих специалистов в области атмосферных исследований и геохимии. Практически все участники опроса (за исключением одного) заявили о невозможности существования международной и крупномасштабной секретной программы атмосферного распыления. Федеральные агентства США выпустили общий информационный бюллетень, в котором опровергают теорию „химтрейлов“ и программы по распылению веществ в атмосфере. Неправда и то, что „химтрейлы“ либо выбрасывают в атмосферу вещества, которые вызывают у людей симптомы каких-либо болезней, либо распространяют коронавирусную болезнь.